Preta Gil, cantora, explicou nos stories nesta terça-feira (26), sua rotina após a retirada de um tumor no intestino. A filha de Gilberto Gil confessou que sempre volta ao hospital duas vezes na semana para realizar exames.

"Para a gente fortalecer nosso assoalho pélvico, que inclui o Ischium, inclui a bexiga, enfim, isso tudo é muito importante, não só para quem está recém operada, como eu, mas para qualquer mulher", revelou ela.

‘Muita coisa vai mudar’

"No meu caso, que fiz uma retirada de um tumor no reto, quando reverter o trânsito intestinal, muita coisa vai mudar para mim. Então, eu tenho que estar muito fortalecida no assoalho pélvico", prosseguiu.

"No meu pós-operatório da segunda cirurgia, todo esse trabalho que estamos fazendo será fundamental. Porque vai definir muito como será o meu pós com a questão do escape de fezes, a questão do meu esfíncter, de fortalecer ele para segurar", concluiu.

Recentemente, Preta Gil postou em seu feed sua preparação para a fisioterapia e recebeu o apoio de vários famosos.

O post Preta Gil dá detalhes da rotina após retirada de um tumor: ‘Muita coisa vai mudar’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.