Dado Dolabella quebra o silêncio após rumores de crise em namoro

Em meio à onda de separações dos famosos no mês de setembro, o casal Dado Dolabella e Wanessa Camargo também acabou sendo alvo de boatos a respeito de uma suposta crise no namoro. Quem divulgou a notícia foi a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

De acordo com a jornalista, alguns vizinhos da cantora mencionaram que os dois teriam se afastado nas últimas semanas. Além disso, o ator raramente é visto no condomínio onde Wanessa mora, em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo.

Diante das especulações, Dado Dolabella resolveu quebrar o silêncio. Em conversa com o jornalista Lucas Pasin, do Splash UOL, o artista negou qualquer tipo de crise no namoro com Wanessa Camargo. "Você quer checar por que vizinhos falam sobre a vida alheia? Acho que é porque a vida deles deve ser muito chata", disparou ele, que ironizou os rumores de crise no relacionamento.

"Ah, era isso? Até agora estava normal entre nós, mas agora temos [uma crise]. Um vizinho fofoqueiro trabalhando para quem sobrevive de coisa ruim. Obrigado por avisar", disse Dado.

Vale ressaltar que, antes mesmo das declarações dos vizinhos de Wanessa, alguns fãs do casal já estavam notando a ausência de aparições públicas dos dois. Eles não compartilham fotos um do outro há quase dois meses, e a última vez que foram vistos juntos foi durante o show de lançamento de Zezé Di Camargo, em São Paulo.

