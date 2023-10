Preta Gil revela nova cirurgia após retirar tumor

Preta Gil, cantora, usou uma rede social para revelar que, em breve, se submeterá a uma nova cirurgia para a retirada da bolsa de ileostomia, que ajuda as fezes não cruzarem com o intestino.

"A minha segunda cirurgia é para retirar a bolsa e reconstruir o meu trato intestinal. Essa cirurgia é mais simples, mas minha recuperação no pós também é delicada e requer muita dedicação. Na minha primeira cirurgia foi retirado o meu reto, o meu tumor era no reto", começou.

"Não tenho mais o reto, então as fezes saem do intestino direto para o esfíncter. Isso requer fisioterapia, uma dedicação minha, dos médicos, enfermeiros, técnicos, para que eu possa ter esse controle o mais rápido possível. Tanto de expulsar quanto de segurar as fezes", prosseguiu.

A filha de Gilberto Gil afirmou que teve muita dificuldade em aceitar o acessório, mas repensou após ouvir relatos de pessoas que também usam.

"No começo, quando falaram que eu ia usar a bolsa, eu fiz um drama. Quando eu saí da cirurgia, eu fiquei estranhando. E de repente eu comecei a entender, ver e ouvir historias, de como a bolsa salvou vidas. Pessoas que poderiam morrer de câncer ou usar a bolsa. A bolsa é uma salvação. No meu caso é temporária, mas muitas pessoas usam definitivamente e têm uma vida normal. Eu hoje tenho uma vida muito perto da normalidade. Continuo me acostumando e vou testando algumas coisas, mas eu praticamente já me acostumei com ela. Vou usando roupas que eu consigo me sentir melhor, entendendo como é isso. Questão de costume, vivência, e você vai aprendendo a lidar", concluiu.

Recentemente, Preta Gil chamou atenção ao posar de biquíni com a bolsa de ileostomia.

https://www.instagram.com/reel/Cx_difdOey-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

