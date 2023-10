Quanto custa convite da festa de Maria Flor, filha da Virgínia Fonseca?

Maria Flor completa 1 ano de vida no próximo mês e os preparativos para a festa luxuosa já está no fim. Virgínia Fonseca mostrou detalhes do convite e o valor é de impressionar.

O convite tem um led que transmite o tema da festa, com luzes e detalhes de cair o queixo. O Gshow entrou em contato com a empresa que fez o convite e revelou que cada um, custa em torno de R$ 950 reais.

Com uma festa com muitos convidados, a empresa disse ao show que, apenas 50 convites ficaram em torno de R$ 50 mil reais.

Virgínia está preparando uma decoração luxuosa para a filha, como sempre fez desde que a primogênita nasceu. O tema será Sininho e a festa acontecerá no dia 22 de outubro, às 17 horas, o dia exato que a bebê nasceu.

