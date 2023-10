Tragédia do submarino da OceanGate vai virar filme

Durante dias, a tragédia do submarino da OceanGate movimentou os noticiários para saber exatamente o que aconteceu com os cinco tripulantes do submarino que simplesmente sumiu em uma viagem até o Titanic. Agora, como já esperado em uma história desse tipo, foi anunciado que os acontecimentos vão virar um filme de Hollywood.

A MindRiot Entertainment e o produtor E. Brian Dobbins (Black-ish) conseguiram os direitos da história do desastre da OceanGate e anunciaram a produção de um filme sobre o caso. Isso marca a primeira produção de Hollywood sobre o incidente, que aconteceu em junho de 2023 e parou a internet.

Entenda o caso da OceanGate

Em junho de 2023, cinco pessoas embarcaram no submarino Titan, da OceanGate, com a ideia de visitar os destroços do Titanic no fundo do mar. Após uma 1h45 de viagem, o submarino perdeu contato com o navio da companhia, gerando uma corrida contra o tempo para resgatar os tripulantes, que poderiam ficar sem oxigênio.

Após quatro dias de buscas pelo mar, foram descobertos pedaços do submarino, levando a crer que um falha crítica na embarcação fez com ele implodisse, matando todos os tripulantes instantaneamente.

O caso chamou a atenção do mundo pela sucessão de erros relacionados à viagem, como a falta de segurança do submarino para fazer uma missão tão complexa, e até o fato de um joystick de videogame ter sido usado para controlar a embarcação.

Dentro do submarino, estavam os empresários Hamish Harding, Shazada Dawood e seu filho de 19 anos, Suleman, o mergulhador Paul-Henry Nargeolet e o CEO da OceanGate, Stockton Rush.

Essa é a terceira produção sobre o acidente, sendo a primeira como filme. Anteriormente, foram produzidos um documentário para o Channel 5, do Reino Unido, chamado Titanic sub: lost at sea e uma série de documentários criados pela produtora MindRiot chamada Salvaged.

A produtora ainda não revelou quando planeja começar a produção do filme sobre o caso ou quando pretende lançá-lo nos cinemas.