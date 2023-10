Brasília recebe primeira edição do GeekVerse Festival

O fim de semana brasiliense vem recheado de cultura geek e gamer, de 06 a 08 de outubro, no estacionamento do Taguatinga Shopping. O Geekverse Festival aporta em sua primeira edição e promete muita diversão. No line-up, estarão presentes mais de 40 nomes, que incluem grandes estrelas do universo gamer.

Estão confirmados Neto Lyra e Guilherme Yuri, a dupla por trás do canal Maneirando, que foram nomeados embaixadores do GeekVerse Festival e conduzirão uma cobertura ao vivo do evento. Eles irão conduzir entrevistas com convidados notáveis, incluindo personalidades como Natan Por Aí, Authentic Games, as gamers Loud-Babi, Loud-Voltan e Loud-Mii, entre outros. Nyvi Estephan, renomada apresentadora e streamer na área de e-sports, também se une às atividades do evento, contribuindo para os três dias repletos de programação diversificada.

Entre os nomes que vão marcar presença estão os youtubers Muca Muriçoca, Gordox e Breno Jordan. O evento também irá receber as atletas Loud Mi, Loud Voltan e Loud Babi, que juntas somam mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, o festival conta com a presença de artistas que são febres no TikTok, como Hiago dos Vídeos, Natan Por AÍ, Chapoh11, Lkzinhu e Duduzito.

O organizador do evento, Bruno Marra conta que as atividades irão atender todos os grupos. "Elas irão acontecer ao mesmo tempo, atendendo a todos os gêneros, estilos e formas de jogos. Nossos convidados, que são os principais criadores de conteúdo da cena geek e gamer nacional, estão tão animados quanto nós. Os fãs desse universo vão poder aproveitar ao máximo cada segundo do evento”.

Além de todos os influenciadores e gamers, o GeekVerse vai receber grandes dubladores de personagens icônicos do cinema, animações, animes e séries, como Fred Mascarenhas, Wirley Contaifer, Sérgio Cantú, Manolo Rey, Cadu Paschoal, Raphael Rossato, Mariana Torres e Helena Palomanes.

Serviço

GeekVerse Festival, dias 6, 7 e 8 de outubro, às 11h, no estacionamento do Taguatinga Shopping. Classificação indicativa: Livre (menores de 12 anos só entram acompanhados dos pais ou responsáveis pagantes). Ingressos custam R$ 69 (meia) e e R$ 138 (inteiro).