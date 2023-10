Ao vivo, Ana Maria Braga tenta levantar blusa de Cauã Reymond, que não deixa

Reprodução/Globo Ana Maria Braga e Cauã Reymond

Ana Maria Braga segue fazendo alegria dos telespectadores logo pela manhã e nesta quinta-feira (05), não foi diferente. A apresentadora tentou levantar a camisa do ator Cauã Reymond para conferir o abdômen sarado.

Tudo começou quando Ana Maria mostrou uma foto publicada por Cauã em suas redes sociais, em que estava quase pelado e mostrando seus pelos pubianos.

Veja mais: Após bariátrica, Jojo Todynho impressiona ao usar vestido a vácuo e ressaltar curvas

"A gente falou de você esta semana. Tenho que ser honesta, uma foto sua que viralizou. Essa foto… Quando você recebe esse convite como foi o desse fotógrafo, como é que é? Como se enxerga num trabalho como esse? Lindo, que faz o mundo parar", disparou a apresentadora.

Ana Maria Braga tentou erguer a camisa do ator, que ficou sem graça e não deixou mostrar. Apesar da brincadeira, Cauã explicou que não se importa em tirar fotos sensuais e encara como trabalho.

"Para mim, é natural, tenho uma relação com o meu corpo bem tranquila. Desde novo, foi uma forma de trabalho. Não tenho problema com fotografar, cortar o cabelo assim ou assado, (é) uma coisa do meu trabalho que faz parte. Sempre fui curioso, é uma característica que tenho e que me ajuda muito. Sempre tentei fazer personagens que me levassem para lugares diferentes, até para explorar emoções, minha sensibilidade, minha raiva", disse.

A post shared by CHOQUEI (@choquei)

O post Ao vivo, Ana Maria Braga se empolga com abdômen sarado de Cauã Reymond foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.