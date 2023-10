Deborah Blando revela diagnóstico de doença sem cura: "Acham frescura"

Deborah Blando, cantora, concedeu entrevista ao podcast Papagaio Falante, e comentou que tem uma doença incurável, a fibromialgia. Ou seja, a artista sente dores por todo o corpo, prejudicando a sua musculatura.

‘Acham que é frescura’

"As pessoas não acreditam que [o portador dessa doença] está com dor e acham que é frescura. Então, assim, gente, fibromialgia é uma coisa séria. Se uma pessoa está falando que está com dor, apesar de [ser] uma doença invisível. Visivelmente você está tudo certo, que nem eu, você não sabe que estou com dor, [mas é uma doença grave]", desabafou.

Durante a entrevista, a cantora ainda comentou que a doença que não é descoberta em exames. "A gente não consegue chegar na quarta fase do sono, que nem pessoas normalmente chegam, em que você restabelece o músculo que foi rompido durante o dia. A fibromialgia não cria [músculos], cria uma inflamação e uma dor crônica", explicou ela, que sente dores no pescoço, lombar e braço.

