Mariana Rios assume namoro com herdeiro bilionário: ‘Casalzão’

Mariana Rios, apresentadora, chocou os seguidores na última sexta-feira (06), ao compartilhar uma galeria de fotos com o novo namorado, o economista João Lucas Diniz. Em Paris, na França, ela filosofou sobre o atual momento.

"Às vezes um simples olhar te traz certezas que o momento presente não consegue explicar. Passa o tempo…Passam pessoas…Passa a vida! E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem…Em risos, em troca, em todos os sentimentos que só o mergulho profundo entende. A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar. O que o coração sente, os olhos não mentem", filosofou.

‘Casalzão’

Os seguidores ficaram em polvorosa com a informação. "Casalzão da porr*! Já, já teremos música pra casal feliz. Me aguardem!", prometeu o cantor Latino. "Você merece tanto ser feliz", "Você merece todo amor do mundo", dispararam.

João Lucas Diniz é filho da empresária Ana Maria Diniz e do político Felipe D'Avila. O seu avô materno é Abílio Diniz, dono do Grupo Pão de Açúcar, ou seja, herdeiro de uma família bilionária.

