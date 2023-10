Sonia Abrão detona Leonardo após cantor chutar pônei: ‘Decepção’

Sonia Abrão, apresentadora, no A Tarde É Sua, da Rede TV!, comentou sobre as imagens do cantor Leonardo chutando um pônei na beira da piscina. Perplexa, a jornalista não teve papas na língua.

‘Decepção’

"Eu acho que as imagens de Leonardo correndo pra chutar o pônei de sua neta, Maria Alice, foram decepcionantes! Tadinho do Alfredo! Se a Poliana, mulher dele, queria causar ao postar o vídeo nas redes sociais, conseguiu!. Maltratar animais não é brincadeira!", comentou a jornalista.

Por falar em Sonia Abrão, a apresentadora revelou que sofreu bastante com crises de ansiedade e chegou a pensar que estava louca.

"Pinta medo de avião, medo de carro, de multidão, de tudo, você quer ir embora do lugar porque você acha que você vai ficar doente, desmaiar, vai ficar louco, vai morrer, vai ter um infarto. Eu tinha muito medo de ficar louca, fiquei um pouco, estou louca, mas tô bem", desabafou.

