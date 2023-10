Rico Melquiades anuncia decisão após diagnóstico de paralisia facial

Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13, usou suas redes sociais na noite do último sábado, dia 7 de outubro, para comunicar os fãs, a respeito de uma decisão séria que ele tomou após ser diagnosticado com uma paralisia facial, na semana passada.

Na ocasião, o influenciador explicou que tentará se manter afastado das redes sociais, para reduzir os níveis de estresses que causaram a paralisia e evitar que seu quadro piore.

"Os últimos dias têm sido bem difíceis. Hoje, mais uma vez, precisei ir ao hospital, acabei de ser diagnosticado com paralisia facial. A médica que tem me acompanhado me recomendou algumas ações e, para me ajudar nessa situação, uma delas é reduzir o estresse, a ansiedade e fazer uso de medicamentos, o que significa que eu preciso (TENTAR) me afastar um pouco das redes sociais para evitar que meu quadro clínico piore", disse ele.

O influenciador explicou que pretende retomar com os conteúdos quando estiver 100% recuperado: "Farei isso para me recuperar e voltar 100% para vocês! Amo todos vocês e, sempre que possível, vou atualizá-los e agradecer pelo apoio que sempre recebo. Muito obrigada pelo carinho!", completou Rico Melquiades.

Anteriormente, Rico gravou alguns vídeos falando sobre os sintomas que teve quando sentiu o rosto paralisado: "Fiquei sem sentir essa parte [superior] da boca, parte do nariz e meu olho estava pesando […] Não é que não estou sentindo [meu lábio], é como se eu tivesse tomado uma anestesia e está dormente. Não está 100% dormente", explicou na ocasião.

