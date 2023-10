The Crown: sexta e última temporada será dividida em duas partes

Nesta segunda-feira (9/10), a Netflix anunciou a data de estreia e o teaser oficial da conclusão da série The Crown. A nova temporada chegará este ano em duas partes: a primeira em 16 de novembro, e a segunda em 14 de dezembro. Contará com 10 episódios, sendo quatro na parte um e seis na parte dois.

Confira:

Inspirada em eventos reais, a série de streaming conta a trajetória da Rainha Elizabeth II e os acontecimentos políticos e pessoais que influenciaram o reinado dela. A sexta e última temporada retrata os acontecimentos de 1997 a 2005, abrangendo amplamente o mandato de Tony Blair (Bertie Carvel), ex-primeiro-ministro do Reino Unido.

Com as estreias de Rufus Kampa (Príncipe William) e Fflyn Edwards (Príncipe Harry), interpretando as versões jovens, a temporada mostrará a vida dos filhos da princesa Diana. Respectivamente, na parte 2, os príncipes serão interpretados por Ed McVey e Luther Ford. Junto a eles estará Meg Bellamy como Kate Middleton.

Desde que chegou à Netflix em 2016, The Crown foi indicada e venceu diversos prêmios, incluindo 15 indicações ao BAFTA, 10 indicações ao Globo de Ouro (incluindo quatro vitórias), 69 indicações ao Emmy ao longo de cinco temporadas (com 21 vitórias ao longo de quatro temporadas) e mais.