De bermuda, Nicolas Prattes ostenta corpão sarado e quase mostra demais

Nicolas Prattes, ator, causou alvoroço numa rede social. O bonitão compartilhou vídeo no elevador, suado, sem camisa, deixando parte da virilha à mostra. Os elogios foram inevitáveis.

"Biscoiteiro", "Que homem senhor", "Não teve uma coisa que mais me chamou atenção que o chacoalho da mala", "Em cima desse homem, nem guindaste me tirava", dispararam.

Recentemente, o ator comentou sobre o assédio nas redes sociais.

"Não posso ser hipócrita em postar algo tendo milhões de seguidores e querer que as pessoas não falem sobre isso. Não existe um Nicolas diferente fora e dentro do Instagram, o que acaba me ajudando", explicou.

