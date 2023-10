Andressa Urach grava conteúdo adulto e cita rivalidade entre times

Focada na produção de conteúdos adultos, Andressa Urach gravou vídeos eróticos para a plataforma Privacy com a modelo gaúcha Alexandra Neves. De acordo com a famosa, o tema da parceria foi a rivalidade entre os times Grêmio ou Internacional.

No Instagram, inclusive, Urach postou uma foto ao lado da morena. Enquanto Andressa usava a camisa do Grêmio, Alexandra vestia a do Inter. "Amanhã tem Grenal no Privacy com essa morena linda Alexandra Neves", contou ela. "E você é Grêmio ou Internacional?", quis saber a musa na legenda do post.

Nos comentários, internautas ficaram empolgados e comentaram sobre a parceria entre as beldades. A postagem, aliás, já recebeu mais de 28 mil curtidas na rede social.

"Que greNAL perfeito foi esse", disparou Alexandra Neves. "Pra mim tanto faz!!! Metade eu torço por GRÊMIO!!! Metade Eu torço pelo INTERNACIONAL!!!!", respondeu um admirador. "Duas maravilhosas", elogiou mais um internauta.

