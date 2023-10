Madonna, Roger Waters, U2: artistas se manifestam sobre guerra em Israel

O conflito mortífero entre Hamas e Israel, no Oriente Médio, está sensibilizando muitos ao redor do mundo, incluindo artistas conhecidamente engajados em questões políticas. Como a banda U2, que, durante um show realizado na última semana, comentou sobre o conflito e falou sobre a importância de disseminação da paz e do amor.

"Com tudo o que está acontecendo em Israel e em Gaza, uma música sobre não violência parece um tanto ridícula e até risível. Mas nossos corações sempre foram pela paz", diz um trecho do discurso feito por Bono, vocalista da banda, antes de iniciar a música Pride (in the name of love).



A rainha do pop, Madonna, também se manifestou a respeito da guerra ao publicar um vídeo nas redes sociais, seguido de um discurso emocionante. "O que está acontecendo em Israel é devastador. Ver todas essas famílias, e especialmente crianças, sendo pastoreadas, agredidas e assassinadas nas ruas é de partir o coração".

"Os conflitos nunca podem ser resolvidos com violência. Infelizmente a humanidade não compreende esta verdade universal. Nunca entendi isso. Vivemos em um mundo devastado pelo ódio", completou a cantora.

Roger Waters, fundador da banda Pink Floyd, fez um discurso emocionante. No vídeo, publicado nas redes sociais, o músico se mostrou extremamente entristecido com a situação do Oriente Médio. O pronunciamento do artista aconteceu na quarta-feira (11/10). "Meu coração está pesado. Estou com raiva e triste. Eu tenho coisas a dizer, obviamente. Eu toco esse tambor há quase 20 anos. Minha mensagem é simples: por todos esses anos, isto é sentido por mim", começou.

"Quase como se fôssemos surdos aos apelos da mãe natureza. Pela igualdade de direitos humanos, para os nossos irmãos e irmãs. Direitos humanos iguais, sendo o único antídoto para a guerra," completou o músico inglês.

Gal Gadot cria formulário para cadastrar desaparecidos

A atrizisraelense Gal Gadot, conhecida por seus papeis em Mulher Maravilha e Velozes e Furiosos, anunciou, na sexta-feira (13/10), que criou uma plataforma para cadastrar informações sobre israelenses desaparecidos após o ataque do Hamas. A atriz compartilhou o banco de dados nas redes sociais.

Trata-se de um formulário em que parentes das vítimas podem cadastrar os dados da pessoa, informar se ela foi sequestrada ou se está desaparecida, e registrar fotos e telefones para contato.