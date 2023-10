Zé Felipe conta como mãe está após aparição de suposta filha de Leonardo

Zé Felipe interagiu com seus seguidores no Instagram, respondendo a perguntas, incluindo uma sobre o estado de ânimo de sua mãe, Poliana Rocha, casada com Leonardo.



O cantor elogiou sua mãe, destacando que ela é uma pessoa especial, amorosa, bondosa e justa. Poliana, por sua vez, expressou seu amor em relação ao filho.

Nesta semana, a família de Zé Felipe foi destaque devido às afirmações de Dyane Akacio, que alega ser filha de Leonardo. Ela compartilhou suas suspeitas nas redes sociais, afirmando que está em busca da verdade.

Dyane também deixou claro que não pretende buscar pensão se for comprovada a paternidade de Leonardo. Esse evento trouxe à tona questões familiares e intrigas que continuam a capturar a atenção do público.