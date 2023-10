Lexa se irrita com acusações após separação de Guimê

Lexa manifestou irritação diante das acusações de que estaria fingindo felicidade após o término de seu casamento com MC Guimê.

A cantora respondeu de forma contundente aos críticos em uma publicação nas redes sociais, questionando o motivo das acusações. Lexa revelou que tem recebido muitas mensagens negativas sobre seu comportamento pós-término.

Ela desabafou no Twitter, enfatizando que sempre tratou as pessoas com carinho e nunca se envolveu em brigas. Os fãs de Lexa demonstraram apoio e carinho em seus comentários, destacando sua gentileza e apoiando sua atitude positiva após o rompimento.

Uma internauta até compartilhou uma foto ao lado da cantora como um gesto de apoio e solidariedade. A resposta de Lexa destaca a pressão que figuras públicas enfrentam em relação à sua vida pessoal e como elas frequentemente são alvo de críticas injustas.