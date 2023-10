Livro remonta clássicos da formação do pensamento brasileiro sob nova ótica

Foi a partir da ideia de reler clássicos da formação do pensamento brasileiro com uma perspectiva espacial que o diplomata Luiz Feldman escreveu os ensaios do livro Mar e sertão — Ensaio sobre o espaço no pensamento brasileiro, que tem lançamento marcado para hoje, às 19h30, na Livraria Circulares. Ao se debruçar sobre Joaquim Nabuco, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e Manoel de Oliveira Lima, Feldman mergulhou na proposta de que é possível classificar as obras desses pensadores a partir de um critério espacial e não ideológico, que é o mais comum. "Os estudos sobre as interpretações do Brasil costumam se pautar por um critério de ideologia política para classificar essas obras", aponta o autor. "Algumas obras são tidas como conservadoras, outras como progressivas, ou em posição intermediária ou variante. De modo geral, esses livros canônicos sobre o Brasil são classificados conforme critério da posição política."

Mar e sertão — Ensaio sobre o espaço no pensamento brasileiro propõe um critério diferente. "Se o critério de organização do pensamento brasileiro se torna o espaço, nós classificamos os autores de forma diferente. Em vez de ter uma linhagem progressista ou conservadora, passamos a ter uma linhagem de pensadores de mar e uma do sertão", explica Feldman. A proposta do livro então é reler Nabuco, Freyre, Oliveira Lima e Sergio Buarque de Holanda não em função de serem de direita ou esquerda, mas em função de orientarem sua interpretação de Brasil a partir do mar ou do sertão.

Segundo Feldman, é uma ideia comum ao pensamento político e social brasileiro analisar a formação do país em função predominantemente a partir de uma explicação terrestre. "Portanto, quando a gente adota o critério de espaço, podemos repensar essas obras sobre a formação do Brasil em função de uma discussão sobre qual foi a natureza espacial da formação do Brasil", diz.

O livro reúne artigos publicados em revistas científicas no Brasil e no exterior. "O sentido da discussão é chamar a atenção para o antagonismo, e naturalmente há uma predominância das explicações de base continental, há um peso muito grande das explicações feitas em função das dinâmicas terrestres. Um exemplo disso é Os sertões (de Euclides da Cunha), muito conhecido e muito lido", explica.

De Luiz Feldman. Topbooks, 312 páginas. R$ 76,90. Lançamento hoje, às 19h30, na Livraria Circulares (SCLN 103, Bloco A, Loja 7).