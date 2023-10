Artista revelação do Grammy Latino se apresenta no Brasil

A mexicana Silvana Estrada, de 26 anos, divulgou as datas dos primeiros shows que fará no Brasil. A cantora de folk, que vem ganhando cada vez mais destaque no cenário musical latino-americano, se apresentará no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro, em São Paulo, no dia 20, e em Porto Alegre, no festival MECA, dia 21.

Em português, Estrada anunciou os shows no Brasil com animação em um vídeo compartilhado nas redes sociais. "Amigos e amigas do Brasil, estou muito entusiasmada para anunciar as datas da minha primeira turnê na sua terra maravilhosa. É uma alegria imensa para mim", disse. Confira:







Em novembro de 2022, na 23º edição do Grammy Latino, Silvana recebeu o gramofone de ouro de "Melhor Artista Novo". Em um empate histórico, a cubana Angela Alvarez também levou para casa o troféu, aos 95 anos. Alvarez se consagrou como a pessoa mais velha a ganhar um Grammy Latino e mostrou que o talento e a paixão pela música não dependem da idade.

Neste ano, apresentando o álbum Marchita e o EP Abrazo, Silvana Estrada embarcou em uma turnê de mais de 30 datas por toda a Europa. Agora, após uma série de shows em sua terra natal, a artista se apresenta na América Latina. O mais novo álbum de Silvana está em produção, com previsão de lançamento para 2024.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel