Reprodução/ Instagram/Gabi de Morais Gabriel Felinto e Lexa

Gabriel Felinto, que foi apontado como o pivô da separação de Lexa com MC Guimê, usou as redes sociais nesta terça-feira (17), e abriu o jogo em torno do seu futuro artístico, e se teve seus serviços rescindidos com a cantora após a polêmica.

Através do Stories do Instagram, durante interação com os seguidores por meio da caixinha de perguntas, o dançarino afirmou que não foi demitido, mas ainda assim, deixou de ser chamado para os shows da funkeira.

"Pô meu cria, em relação a isso, não sei tanto quanto vocês. Também acho que eu faço, não sei, ninguém me demitiu, ninguém me tirou de nada, mas ao mesmo tempo, ninguém me chama. Esse show eu não estava sabendo, do próximo, menos ainda. Na teoria eu não tô fora não. Estou no grupo, vai ter um ensaio que vou brotar", explicou o dançarino de Lexa. Posteriormente, Gabriel Felinto implantou um enigma ao responder se ainda presta serviços à artista.

"Acho que faço. Ninguém me falou nada, mas quando eu descobrir, eu conto aqui pra vocês, jaé? Mas até então acho que faço parte ainda, entendeu? Até alguém falar que eu fui desligado ou demitido, eu continuo lá… Num dia eu era fixo, no outro eu não faço show", respondeu o suposto pivô da separação de Lexa.

Gabriel Felinto, dançarino de Lexa (Foto: Reprodução/Instagram)

