Maiara, da dupla com Maraisa, revelou que seu namoro com Matheus Gabriel chegou ao fim, após muita especulações nas redes sociais. A cantora não entregou o motivo, mas garantiu que não teve traições no relacionamento.

Em um desabafo em seu X [antigo Twitter], Maiara explicou que, ambos decidiram seguir caminhos diferentes e que seguem amigos. Entretanto, anulou a possibilidade de retornou com qualquer um dos seus exs-namorados.

"Não existe possibilidade de voltar"

"Hoje não está sendo um dia fácil pra mim… Quando se fala em encerrar ciclos, acho que não deve ser fácil pra ninguém… Eu e o Matheus não somos mais um casal… Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo… Tenho muita gratidão!", começou a cantora.

Maiara pediu respeito com especulações sobre o romance e afirmou que torce pela carreira do cantor: "Outra coisa não criem conspirações, enredos… Enfim inverdades sobre o tempo do nosso relacionamento… Não houve traição… Não houve brigas… Não houve nada demais! Só que nós decidimos seguir nossas vidas por caminhos diferentes".

"Não existe outra pessoa da minha parte, penso q por parte dele tb n, não existe possibilidade nenhuma pra nenhum ex (estou dizendo isso pq inventaram um monte de conspirações totalmente paranoicas e mentirosas que eu estaria voltando pra um ex, que existiria outra pessoa)", afirmou ainda.

Maiara encerrou dizendo que não deseja voltar para ‘trás’, ou seja, retornar relacionamentos passados e quer um futuro diferente. No momento, pretende ficar solteira e se curtindo.

