Maior banda cover do Nirvana faz show no Centro de Convenções

Na década de 1990, uma banda mudou a percepção do mundo sobre o rock. O Nirvana com guitarras e roupas rasgadas lançou a tendência do grunge e conversou com uma juventude que precisava de novos ídolos. Em 2023, quase 30 anos depois do fim da banda, eles continuam tão relevantes que a versão cover argentina da banda, Seattle Supersonics, toca em Brasília os maiores sucessos dos norte-americanos, que se despediram do público após a morte de Kurt Cobain em 1994. O show é nesta sexta-feira (20/10), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O grupo é considerado o principal cover da banda estadunidense no mundo. Formada pelos argentinos Ezequiel Dias, Estevan Molina e Christian Monteiro, a banda tenta inclusive imitar a parte visual do Nirvana. O nome Seattle Supersonics também é uma homenagem, visto que é a alcunha do time de basquete já extinto da cidade natal do conjunto musical. Brasília é apenas uma das 14 datas que os argentinos farão em terras brasileiras.

A banda entende o Nirvana porque é muito fã. "Amamos Nirvana, porque nos influenciou, tanto como músicos, como também como pessoas. Definitivamente esta é a banda das nossas vidas, por isso acreditamos que entendemos bem a cabeça dos fãs da banda em qualquer parte do mundo, porque somos iguais", afirma em nota ao Correio. Eles preparam um show especial, com arranjos de orquestra regidos pelo maestro Adriano Machado e tocados pela Orquestra Villa-Lobos. "Fazemos um show que é a coisa mais próxima de assistir o Nirvana com orquestra ao vivo", convidam.

Os artistas acreditam que mesmo com todo o tempo que passou, o público se identifica com Nirvana pela atemporalidade. "É uma banda que envelheceu extremamente bem. As músicas que escreveram falam de feminismo, de sensibilidade emocional, de simplicidade, humildade e até dos medos e fantasmas que a paternidade traz", explicam. "Isso fez com que seu legado permanecesse fresco por quase três décadas, razão pela qual o adolescente do início dos anos 1990 podia se sentir identificado com o Nirvana como alguém hoje", complementam.

Por este motivo, ser a maior banda cover do Nirvana não é um peso e sim uma honra. "Acho que sentimos mais que temos a honra de ser referência nesse sentido, nossa responsabilidade sempre foi ter respeito pelo trabalho original e pelo público que assiste aos nossos shows", contam.

Serviço

Seattle Supersonics em Brasília

Quinta-feira (19/10), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (eixo Monumental. Ingressos custam de R$ 80 a R$ 600 e estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital.