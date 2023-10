Lexa anuncia mudança de São Paulo para o Rio: "Finalizo uma fase"

Reprodução/Instagram Lexa

Lexa está vivendo um momento ‘especial’ em sua vida! Depois de colocar um ponto final em seu casamento com MC Guimê, a cantora decidiu dar um novo passo e iniciar um nova fase da sua vida pessoal.

Através das suas redes sociais nesta quarta-feira(18), Lexa contou que está se mudando de São Paulo para o Rio de Janeiro.

"Foi um prazer viver minha vida nos últimos anos em um estado que me acolheu com tanto carinho. Cheguei em SP tão jovem e saio daqui uma mulher madura. Fiz amigos, comecei uma história, me adaptei ao frio, melhores restaurantes e com o rodízio de carros", disse ela.

E continuou: "Hoje eu finalizo uma fase. Obrigada mesmo, agora pé hora de voltar pra minha terra, o Rio de Janeiro, ficar pertinho de toda a minha família e time", escreveu.

