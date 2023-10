Jornalista brasiliense lança livro sobre a história do rock nacional

O jornalista e músico brasiliense Márcio Proença estreia na literatura com o livro Rock nacional: da censura à fusão de gêneros. O lançamento ocorrerá nesta sexta-feira (20/10), a partir das 18h, na Livraria Leitura do Shopping JK, em Taguatinga. O evento é gratuito e aberto ao público. O livro é publicado pela Casa de Amigos, editora em que o Proença também atua como editor.

A narrativa explora a diversidade de gêneros musicais no cenário do rock brasileiro, desde o seu surgimento nos anos 1950. Por meio de um resgate das raízes do cenário do rock nacional, o livro relaciona música com acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais do Brasil, desde os anos 1960 até o início dos anos 1990.

O autor buscou abordar a censura na época da ditadura militar por meio de uma “narrativa que não apenas relatasse os fatos, mas também explicasse, de forma clara e acessível, por que as músicas desse período eram sujeitas à censura”.

“Na minha adolescência nos anos 1980,eu mesmo não compreendia por que canções como Veraneio Vascaína, do Capital Inicial ou Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, eram alvo desse processo regulatório imposto pelo governo”, diz.

O livro faz uma viagem pela história do país, passando por momentos cruciais da política, como a morte de Getúlio Vargas e a instauração do AI-5, a renúncia de Jânio Quadros, a posse de João Goulart, o então vice-presidente de Jânio, e a presença de Tancredo Neves como primeiro-ministro, além de abordar o movimento "Diretas Já!" e a promulgação da Constituição de 1988. “O livro destaca esses momentos políticos fundamentais que exerceram influência não apenas na música, mas também na sociedade e na cultura brasileira como um todo”, afirma.

Rock brasileiro é história e inspiração para o autor



As biografias de grandes nomes da música brasileira como Renato Russo, Cássia Eller, Raul Seixas e Os Paralamas do Sucesso foram inspiração para a escrita do livro. O autor se aprofundou na história da ditadura militar por meio de uma pesquisa detalhada sobre essa época sombria do país. “O processo de escrita foi uma combinação de pesquisa minuciosa, paixão pelos tópicos abordados e a colaboração com pessoas cujo conhecimento e experiência enriqueceram a obra”, compartilha.

A paixão pelo rock nacional iniciou na década 1970, com as músicas roqueiras de Roberto Carlos. Nos anos seguintes, a relação de Proença com o rock se intensificou. Lulu Santos, Erasmo Carlos, Raul Seixas, Rita Lee, Titãs, Legião Urbana, Engenheiros do Hawaii, Blitz e Roupa Nova são alguns dos músicos que fizeram parte da jornada do autor. “A minha relação com o rock nacional e a música brasileira é uma trajetória marcada por descobertas, paixões e um profundo apreço por uma riqueza musical que transcende gerações e estilos”, descreve.

Serviço



Rock nacional: da censura à fusão de gêneros

De Márcio Proença. Lançamento nesta sexta-feira (20/10), às 18h, na Livraria Leitura do Shopping JK, em Taguatinga. O evento é gratuito e aberto ao público.