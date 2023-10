Derek mostra que o trap vem dominando o cenário nacional, de fato

Em Janeiro de 2021, o trapper paulista Derek, lançou sua mixtape intitulada El Derek que abordava um pouco da vivência do artista relacionada ao gênero trap. Mas foi apenas no final de 2022 que Derek alcançou seu auge com a mixtape Trap the fato.

No momento em que Trap the fato foi lançado, o gênero trap já estava estabelecido no Brasil. Dentro de redes como o TikTok, por exemplo, o estilo já tinha se tornado viral e diversos artistas conquistaram a valorização do mercado. Com isso, a produção do trap tendia a se tornar algo mais industrial e na contramão da indústria surgiu o Trap the fato.









Em entrevista ao Correio, o trapper Derek contou sobre o processo de construção da mixtape. “Quando entrei no final da pandemia eu comecei a me aceitar, eu entendi qual era o meu estilo. Às vezes eu queria fazer algo diferente, mas quando encontrei a estética do Trap the fato eu entendi qual era a minha parada. Fui vendo qual era a melhor entonação vocal pras músicas e me colocando dentro disso.” relatou o artista. “É muito doido isso, pelas coisas que eu canto eu imaginava que as pessoas iriam demorar pra entender. Achava que as pessoas queriam ouvir músicas de TikTok, mais melódicas com beats de violão. Eu não imaginava que um ou dois meses depois meu som iria estar batendo. Não fiz pensando em ser mainstream e criar danças do TikTok.”

A mixtape foi um sucesso e muito bem reconhecida pelo público. Seu projeto, mesmo com 29 faixas, rendeu para o cenário nacional uma nova perspectiva para o gênero no Brasil e pouco tempo depois, Derek anunciou que haveria uma versão Deluxe que já estava em produção.

Trap The Fato Deluxe

Neste mês de outubro, o trapper liberou a versão Deluxe de sua aclamada mixtape Trap the fato, com 23 faixas inéditas, o que não é comum de acordo com os padrões de um deluxe na indústria norte americana.

O álbum conquistou a 7ª posição no Spotify Global em seu período de lançamento, alcançando 3 milhões de streams em 24 horas após o lançamento e posicionando 7 faixas no Top #200 da plataforma. Este marco é dificilmente alcançado por artistas de trap, ainda mais os que abordam assuntos como os de Derek. “Eu acompanho vários artistas que passaram pelo processo de serem underground e atingirem o mainstream. Algumas das músicas do Trap the fato eu gravei na minha casa, atingi o Top Global e consegui um contrato com uma gravadora, isso é muito doido. Tem música minha de um ano atrás que não tem nem 100 mil plays, foi tudo um processo pra eu conseguir estar assim hoje”, destaca Derek.

A nova versão trazia em si diversos estilos de trap que foram deixados de fora do projeto original, o que dividiu opiniões do público sobre as temáticas abordadas. Durante a entrevista, o cantor foi questionado sobre. “Até hoje não parei pra pensar nisso, tiveram algumas músicas que eu fiz que se conectam e por isso não podia deixar de fora. Acho que algumas músicas do Deluxe poderiam estar no original também, mas eu quis fazer algumas coisas que deixei de fazer no original”, explica.

Participação na Recayd Mob

Derek conheceu a fama por meio de seu coletivo, Recayd Mob, que já tem uma legião de fãs ao em todo o Brasil, sendo ele um dos principais nomes do grupo. O primeiro show do coletivo fora do estado de São Paulo foi no Distrito Federal em 2017 durante a turnê Doko the tour. Agora em 2023 o Derek irá retornar a Brasília para o festival Cena 2k mas dessa vez, como artista solo. Porém, ainda com o ex-membro da Recayd e idealizador do evento, Jé Santiago. “Vai ser uma experiência diferente, os dois Cenas que toquei foram com a Recayd. Não sei ainda como vai ser, estou focado em fazer um show legal junto com a TTF - selo independente do músico . A Recayd ainda vai voltar a fazer shows, temos outros eventos marcados.” respondeu. “Brasília foi o primeiro estado que a Recayd viajou pra tocar, fomos eu, Já, Igu e Klyn. Aí tem o Roda Punk - grupo de Brasília organizado para eventos de trap - que já foi em vários shows. Gosto muito de Brasilia, tenho um público bom”, continua.

Marcha, Brasilia!

Pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil, a partir de amanhã, 10/10, às 20h pic.twitter.com/amrPrBpDrF — CENA2k (@festivalcena) October 10, 2023

Próximos projetos

Ainda antes do Trap The Fato Deluxe, Derek foi para os Estados Unidos e encontrou com os artistas Strick e T-Shyne da gravadora Young Stoner Life (YSL), diretamente ligados ao relevante rapper Young Thug e considerado uma referência para o genro trap a nível mundial. Essa conexão foi um marco entre o trap brasileiro e o trap norte-americano e movimentou o cenário. Derek ainda teve a honra de usar a famosa corrente da YSL que é presenteada a membros da gravadora. “Fizemos umas 4 músicas, eu, Strick e T-Shyne. Gravamos o clipe de uma que vamos lançar em breve. O Strick fez um remix de Plaqtudum - hit que revelou a Recayd Mob - em 2018. Ele (Strick) ia vir pro Brasil quando o Young Thug vinha se apresentar no Cena de 2019 e foi nessa época que começamos a nos falar.” conta o trapper.

Derek disse também que tem alguns clipes do Deluxe a serem lançados e que novas faixas devem chegar em um futuro próximo. Até o momento, Trap the fato deluxe segue sendo um dos projetos mais relevantes do trap nacional em 2023.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Ibarra