Virgínia Fonseca tem crises de vômito e internautas apontam gravidez

Virginia Fonseca assustou os seguidores ao relatar os momentos complicados que enfrentou na madrugada da última terça-feira (24/10), após sofrer um mal-estar intenso e precisar ser atendida por um médico dentro de casa. De acordo com a influenciadora, ela começou a apresentar alguns sintomas um dia após a comemoração do aniversário de 1 ano de Maria Flor.

"Três horas da manhã eu acordei com muita náusea, muito mal. Eu fui no banheiro e gorfei. Eu comecei a passar mal, parecia que eu ia desmaiar", contou. "Eu corri para o quarto e deitei. Comecei a passar mal demais. Tentei acordar o Zé Felipe, e ele nem aí, não viu. Estava cansado demais também. Eu fui para o quarto da minha mãe. Gente, sério, eu nunca gorfei tanto na minha vida. E o pior, eu gorfei no chão".

Deixando o quarto da mãe e voltando para a cama com o marido, Virgínia voltou a passar mal e se dirigiu até o banheiro, onde acabou dormindo no chão por uma hora. A famosa relata que sentia dores na barriga. Ao acordar, a esposa de Zé Felipe solicitou que uma enfermeira fosse até sua casa, onde foi atendida e recebeu soro.

Já na quarta-feira (25/10), Virgínia viajou para São Paulo de jatinho, mas relata que continua sentindo os enjoos. "Galera, eu estou com uma vontade de gorfar, vocês não tem ideia. Até coloquei um chiclete na boca pra ver se passa", admitiu Virgínia. Além disso, ela conta que rezou para não vomitar durante o voo, uma vez que o marido tem pavor disso.

Apesar da preocupação de muitos fãs, outros ainda ficaram animados e esperançosos de que o mal-estar e enjoos de Virgínia indiquem a terceira gravidez vindo aí.

*Com colaboração de Savanna Machado

