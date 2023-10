Britney Spears relembra vinda ao Brasil e episódio em que ficou nua

Britney Spears fez uma série de confissões inéditas sobre momentos marcantes da vida pessoal, retratadas em seu novo livro, A Mulher em Mim, lançado nesta última terça-feira (24), pela Buzz Editora. A cantora americana, por sua vez, relembrou a icônica passagem pelo Rock in Rio, realizado em 2001, no Rio de Janeiro.

A ‘Princesa do Pop’ deu detalhes de como foi a estadia no país, dentro e fora dos palcos. "Quando penso naquela época, eu estava realmente vivendo um sonho, vivendo o meu sonho", escreveu ela, que na época vivia um dos auges da carreira.



"Me senti livre"

Britney Spears contou que, além do show realizado no festival de música, que saiu para nadar pelada com seus amigos. "No Brasil, me senti livre, como uma criança em alguns aspectos — uma mulher e uma criança ao mesmo tempo. Eu me sentia corajosa àquela altura, cheia de pressa e ímpeto", relembrou.

"À noite, meus dançarinos — eram oito, duas garotas e seis homens — e eu fomos nadar sem roupa no mar, cantando e dançando e rindo juntos. Conversamos por horas sob a lua. Foi tão bonito. Exaustos, fomos para uma sauna, onde conversamos mais um pouco", disse Britney Spears.

