Adriane Galisteu relembra capa da Playboy: ‘Meu primeiro grande dinheiro’

Adriane Galisteu, apresentadora, participou de uma entrevista à CARAS e comentou sobre o seu primeiro ensaio polêmico para a Playboy. Ela confessou que conseguiu ‘respirar’ na vida financeira.

‘Meu primeiro grande dinheiro’

"Esse momento mudou a minha vida pessoal, porque é o primeiro grande dinheiro que eu ganho. Consigo acertar minha vida financeira com meu irmão ainda vivo. Meu irmão morre em 1996, mas aí ele já estava muito doente", começou ela.

"Consigo acertar minha profissional e começar definitivamente sozinha, sem precisar morar de favor ou pedir dinheiro para os outros, para o Braga, que, principalmente, me deu todo o respaldo. Então, foi minha libertação", prosseguiu.

"É o meu primeiro apartamento, que comprei com o meu dinheiro. É onde minha mãe mora hoje, foi a minha primeira conquista. Ele está lá, a gente mexeu alguma coisa nele, mas a planta está igualzinha", concluiu.

No ar em A Fazenda 15, Adriane Galisteu, na mesma entrevista, exaltou os seus 50 anos.

"Me enche de orgulho. Me sinto parte integrante dessa mulher de 50 anos. Gosto do que vejo no espelho, gosto de mim, falo abertamente sobre os meus defeitos e qualidades, relacionamentos e autoestima", comentou.

O post Adriane Galisteu relembra quando foi capa da Playboy: ‘Meu primeiro grande dinheiro’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.