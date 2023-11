Taylor Swift é a artista que mais emite CO2, aponta estudo

O estudo afirma que a cantora acumulou um total de 170 voos em pouco mais de seis meses, foram 22.923 minutos no ar - (crédito: Getty Images for TAS Rights Mana) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A cantora Taylor Swift que está de passagem no Brasil pelo turnê The eras tour, está no topo da lista de famosos que mais emitiram dióxido de carbono (CO2) em viagens com aviões particulares.

A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira (21/11) e apresentada por um estudo da Yard, empresa que rastreia o uso de aeronaves por celebridades, em 2022.

O estudo afirma que a cantora acumulou um total de 170 voos em pouco mais de seis meses, foram 22.923 minutos no ar — o que dá cerca de 15,9 dias.

As viagens de jato, têm um tempo médio de voo de 80 minutos, e suas emissões totais de voos no ano são de 8.293,54 toneladas de CO2. Esse número é 1.184,8 vezes mais do que as emissões anuais totais de uma pessoa média.

O voo mais curto da cantora registrado em 2022 teve duração de 36 minutos, de Missouri para Nashville, nos Estados Unidos.

Confira os famosos que foram apontados nas lista:

Taylor Swift – 8.293,54 toneladas

Floyd Mayweather – 7.076,8 toneladas

Jay-Z – 6.981,3 toneladas

Alex Rodriguez – 5.342,7 toneladas

Blake Shelton – 4.495 toneladas

Steven Spielberg – 4.465 toneladas

Kim Kardashian – 4.268,5 toneladas

Mark Wahlberg – 3.772,85 toneladas

Oprah Winfrey – 3.493,17 toneladas

Travis Scott – 3.033,3 toneladas