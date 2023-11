Palco Obi celebra semana da Consciência Negra com banda Matéria Escura

O Palco Obi, evento de arte e cultura que visa protagonizar a música preta em sua diversidade e potência chega à sua quarta edição. Neste ano, o evento marca o lançamento da banda Matéria Escura, que mistura as influências do blues, jazz, rap e trap, em uma experiência musical única. Com apoio do Sindicato dos Bancários, histórico incentivador cultural do Distrito Federal, o Palco Obi é realizado na próxima quinta-feira (23/11), com início às 19h30, no Teatro dos Bancários.

Por meio de um repertório contagiante e instrumentação inédita, frutos de uma pesquisa musical afrodiaspórica do projeto Matéria Escura, o Palco Obi promete explorar a música preta, autoral e orgânica. A banda se propõe a apresentar força musical que faz jus ao seu nome, uma matéria densa e misteriosa, com raízes profundas e um som que atravessa gerações.

A base da musicalidade do Matéria Escura é o blues e o jazz, gêneros que carregam séculos de história, luta e paixão. Através de letras melancólicas e harmonia envolvente de saxofone, trompete e trombone, a banda resgata a essência desses estilos, lembrando da importância de honrar as gerações passadas e suas contribuições para a música.

Formada por Tenório (trompete e voz), André Martins (saxofone), Filipe Pereira (trombone), Elias Augusto (teclado, synth e voz), Isaack Souza (percussão), Gabriel Martins (guitarra), Rafa Black (bateria e voz) e Todd Henrique (baixo), a banda fará show de lançamento e convidam as Margaridas, jovens artistas do Distrito Federal. Para abertura e fechamento do foyer do Teatro dos Bancários, a discotecagem será comandada pelo DJ Sapo.

Serviço

Palco Obi 4ª Edição

Quinta-feira, às 19h30 no Teatro dos Bancários (EQS 314/315). Entrada gratuita mediante retirada pelo aplicativo Shotgun