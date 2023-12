Susana Vieira conta bastidores de vinheta de fim de ano da Globo: ‘Uma gritaria’

Susana Vieira, atriz, durante o programa Mais Você nesta sexta-feira (01) comentou os bastidores das gravações da vinheta de fim de ano da Globo. Bem-humorada, a estrela confessou que teve um tratamento vip.

"Me puseram no alto de uma escada, os famosíssimos na escada. Carolina Dieckmann, Luciano Huck… Maria Beltrão também estava ali", começou ela.

‘Foi uma gritaria’

"Mas me puseram no alto da escada e foi uma gritaria, todo mundo dizendo que queria ficar do meu lado porque aparecia", concluiu ela ao repórter Ivo Madoglio.

A vinheta da emissora carioca teve participação direta dos telespectadores, que mandaram mensagens do que o público gostaria que os artistas fizessem.

Recentemente, Susana Vieira concedeu uma entrevista impactante ao programa de Angélica, o 50 & Tanto. A global admitiu que não se intimidou com o diagnóstico de câncer.

"Eu não mudei nada. Porque eu tinha certeza que não ia morrer. Não faço questão de bolsa de grife, gosto de uma bolsinha da feira, em Nice, em Ibiza, você compra uma bolsinha linda. Meu sapato é de Capri", desabafou ela.

TV Globo libera a clássica vinheta de fim de ano da emissora. pic.twitter.com/8ywclZN29I — PAN (@forumpandlr) December 2, 2023

