As músicas Doce Vampiro e Mania de Você, dois dos maiores hits da rainha do rock and roll Rita Lee, morta em maio deste ano, foram cantadas por Marisa Monte e pelo convidado da cantora Roberto de Carvalho na noite de sábado (2/12), no palco Corona, no Primavera Sound, em São Paulo. O músico Roberto de Carvalho é viúvo de Rita Lee.

A homenagem a Lee ocorreu nos momentos finais do show de Marisa Monte. As duas músicas cantadas pela dupla tiveram a produção de Carvalho.

Após a homenagem à roqueira, a dupla engatou a música Já sei Namorar, sucesso dos Tribalhistas, trio do qual Marisa fez parte, nos anos 2000, ao lado de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown.

A participação no show de Marisa Monte foi a primeira vez em dez anos que Roberto subiu num palco, segundo a assessoria do festival.

Confira o dueto:

A surpresa do show de hoje foi, nada mais, nada menos, do que a participação de Roberto de Carvalho, resultando em uma linda e emocionante homenagem à nossa musa, Rita Lee. ???? pic.twitter.com/J2fGBmouzx — Arquivos Marisa Monte (@arquivosmmonte) December 3, 2023