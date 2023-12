Diversos artistas passaram pelo Brasil em 2023, com turnês e apresentações que ficarão gravadas na memória dos fãs. Neste ano, os festivais marcaram presença no calendário dos brasileiros após o retorno dos eventos no pós-pandemia de covid-19.

Bruno Mars, Billie Eilish, Kali Uchis, Lil Nas X, Rosalía, Lana Del Rey e Taylor Swift foram alguns dos destaques. Relembre:

The Town



Neste ano ocorreu a primeira edição do The Town. O festival, que é organizado pelo empresário Roberto Medina, segue o mesmo formato do Rock in Rio. Em 2023, grandes nomes da música internacional se apresentaram no evento, incluindo Demi Lovato, Maroon 5, Bebe Rexha, Kim Petras, Post Malone, Iggy Azalea, Joss Stone, The Chainsmokers, Foo Fighters, H.E.R, e o ícone da música pop que roubou o coração dos brasileiros: Bruno Mars.

Bruno, ou "Bruninho", se apresentou em duas datas do festival: 3 e 10 de setembro. Em ambas as datas, o artista mostrou uma apresentação rica em talento, voz, dança e memes brasileiros.

Lollapalooza

O Lollapalooza também trouxe grandes nomes da música para o Brasil em 2023. O grande destaque foi a estadunidense Billie Eilish. A cantora se apresentou no palco do evento em 24 de março. Antes dela, subiu ao palco a cantora Kali Uchis. Os demais dias do festival contaram com apresentações de Lil Nas X, Rise Against, Twenty One Pilots, Melanie Martinez, Tove Lo, Drake, Aurora e a espanhola Rosalía.

MITA

Outro festival que ocorreu em 2023 foi o MITA. O maior destaque do evento foi a cantora Lana del Rey, dona de hits como Summertime sadness, Vídeo games, Born to die, Lust for life, Dark paradise e Sad girl.

Taylor Swift

Taylor Swift chegou com tudo ao Brasil. A cantora, que era uma das mais aguardadas artistas internacionais no Brasil em 2023, finalmente alegrou o coração dos swifties brasileiros trazendo a The Eras Tour ao país. No entanto, a passagem da artista foi um tanto conturbada.

No primeiro dia em terras brasileiras, Taylor se envolveu em uma grande polêmica após uma fã morrer em seu show. Nos demais dias, o nome da loirinha esteve nos holofotes da mídia devido ao ocorrido.

Em seus shows, Taylor cantou vários de seus sucessos, incluindo Blank space, I knew you were trouble, Sparks fly, Back to december e Love story.

RBD

Em 2023, o grupo mexicano aqueceu o coração dos fãs que aguardavam um reencontro dos integrantes há 15 anos. Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann retornaram aos palcos para reviver a nostalgia de Rebelde.

O grupo fez oito apresentações no Brasil, entre 9 e 19 de novembro. Eles passaram por São Paulo e Rio de Janeiro, com uma setlist composta pelos maiores hits do RBD.

Paul McCartney

Com passagem por Brasília, o ex-Beatle veio ao Brasil neste ano com a turnê Got Back. Além da capital, o artista se apresentou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. Paul ainda fez um show surpresa na Casa do Choro, em Brasília.

Kendrick Lamar



O rapper Kendrick Lamar se apresentou em 2023 no festival GP Week, no dia 5 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Durante a apresentação, o artista levou o público a loucura, cantando seus hits como: Humble, DNA, Alright, King Kunta, Backseat Freestyle e Rich Spirit.

Coldplay

Coldplay voltou ao Brasil em 2023. Inicialmente, a banda se apresentaria no país em 2022, mas as datas precisaram ser adiadas após o vocalista, Chris Martin, contrair uma infecção pulmonar. O grupo se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo.

The Weeknd

The Weeknd trouxe a turnê After hours til dawn em novembro deste ano. O cantor se apresentou nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A turnê celebra o álbum Alfter hours, lançado em 2020, e Dawn FM, em 2022.

Red Hot Chili Peppers

Os californianos vieram a Brasília pela primeira vez neste ano, quando o grupo completou 40 anos de existência. Além da capital, Red Hot se apresentou no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. A turnê marca a volta do guitarrista John Frusciante ao Brasil, desde que reatou com a banda em 2019, após se afastar do grupo 10 anos antes. A última apresentação do RHCP com ele em solo brasileiro foi ainda em 2002.

Paramore

A banda, liderada por Hayley Williams, se apresentou no Brasil nos dias 9, 11 e 12 de março deste ano. O grupo passou pela capital paulista e pelo Rio de Janeiro. A última vez que a banda veio ao Brasil foi em 2014, no Circuito Banco do Brasil. Paramore havia sido cotada pela imprensa para a edição de 2023 do Lollapalooza, mas acabou não saindo na line-up oficial e confirmou as datas no país fora do festival, em 4 de outubro.

Roger Waters

Roger Waters, ex-integrante e fundador da banda Pink Floyd, se apresentou no Brasil neste ano. O ícone do rock internacional fez seis shows da turnê This is not a drill no país. Além de Brasília, Roger fez shows em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba.