Ano-Novo: saiba que cor usar na virada de acordo com a numerologia

Que vermelho é paixão, verde é esperança e amarelo atrai dinheiro, isso todo mundo já está cansado de saber. Mas não são só esses os significados possíveis. Para fugir do óbvio das escolhas, saiba qual a cor ideal para passar a virada de acordo com a numerologia.

O ano de 2024 é o momento propício para trabalhar questões financeiras e ir em busca de prosperidade. Isso porque, segundo a numeróloga Kamila Zanon, o ciclo anual é regido pelo número oito, que representa as conquistas materiais e emocionais e a justiça. Na numerologia, a cor correspondente, e que vai reger o ano, é o rosa.

Segundo a numerologista, dessa forma, apostar no rosa é uma boa pedida para passar a virada. A cor traz leveza e harmonia, amor e fidelidade, mas também está relacionada à responsabilidade financeira. “O rosa vai representar o amor para trazer o equilíbrio emocional, esse é o ano de cortar aquilo que não faz sentido para estar alinhado com seus objetivos”, comenta.

Para combinar com a cor regente, o branco e o prata também podem ser apostas interessantes. A primeira, embora esteja relacionada ao número nove, está relacionada ao equilíbrio e à prosperidade. Já o prata, que pode ser associado por alguns numerologistas ao oito, representa o poder, além de casar bem com o rosa.

Não precisa apostar só nas roupas, as cores podem estar nos sapatos, acessórios e até mesmo em cristais. Além da cor regente do ano, comum para todos, é possível descobrir ainda qual vai ser a cor do seu ano de acordo com a numerologia. Superstição ou não, sempre é bom garantir a sua fé e os seus pedidos para a virada de ciclo. “Virada de ano sempre tem um potencial energético muito grande, é o momento de renovar os pedidos”, finaliza.

Confira o que cada cor representa na numerologia segundo Kamila Zanon.

NÚMERO COR O QUE SIGNIFICA Sua falta traz Saúde 1 vermelho É a cor da vitalidade, da sensualidade e das paixões. É também a cor das pessoas autoconfiantes, firmes, cheias de autoestima e coragem. Levanta o astral, espanta o desânimo, dá estímulo para a vida. Perda de iniciativa, de autoconfiança e de vontade. Ativa a circulação e o metabolismo. Problemas de anemia, fraqueza, depressão. Traz vigor, estimula o corpo físico e o sistema nervoso. 2 Laranja É cor da alegria de viver, da simpatia, da parceria e do otimismo. Ansiedade, impaciência e dificuldade de adaptação Revigora a mente e produz uma sensação de bem-estar, trazendo suas emoções à tona mas de forma tranquila. Para fertilidade, bronquite, asma, problemas renais e musculares. 3 Amarelo É a cor símbolo da criatividade, pois estimula a capacidade mental, é também a cor da comunicação, do intelecto e do estudo. Traz otimismo e alegria, combate a depressão e colabora com a criatividade, favorece a comunicação escrita ou verbal. Timidez, medo de críticas e tendência para a tristeza. Para estômago, fígado, intestino, da pele e de audição. Elimina as impurezas físicas e mentais 4 Verde É a cor da esperança e da saúde mas também representa autodisciplina, trabalho, eficiência, ordem e praticidade. Desorganização, atrasos em compromissos e métodos e percepção falhos. Hipertensão, insônia, tensão muscular, dores de cabeça e úlceras, elimina as impurezas físicas e mentais. Relaxa, estimula o funcionamento de todo o sistema nervoso. Age como um tônico revigorante. 5 Azul Transmite serenidade. Estimula mudanças, liberdade, aprendizado, aventura e viagens. Resistência a mudanças, inflexibilidade e não entendimento da palavra liberdade. É acima de tudo um calmante. Ajuda no aparelho respiratório, dos tratamentos de dores de garganta, laringite, rouquidão e age contra as erupções de pele. 6 Anil É a cor da sabedoria e que estimula as faculdades psíquicas. É um poderoso ativador da imaginação e intuição. É a representação da inspiração, concentração e discernimento. Alivia as frustrações, o medo do futuro ou do desconhecido. Medos e frustrações inexplicáveis. Pessoa fica inconveniente. Problemas nos olhos e ouvidos, pneumonia. 7 Roxo É a cor da espiritualidade, a expansão da consciência. Sua ação purifica a aura e elimina as impurezas astrais. Traz intuição, devoção e contemplação. Acalma, sem relaxar em excesso. Inspira e estimula a criatividade e o senso de observação. Medos de rejeição e incompreensão e incapacidade de observação detalhada Acalmar nevralgias, dores ciáticas, reumáticas, renais e de bexiga. 8 Rosa É a cor das boas emoções, principalmente as do amor e da fidelidade. Harmoniza a aura. Mas também favorece os negócios, poder, responsabilidade, dinheiro. Problemas de controle emocional, inabilidade, desânimo e má circulação Formigamentos, problemas de circulação do sangue ou ainda descontrole de pressão. Favorece o peso ideal. 9 Branco Representa a paz, a purificação, a calma e a virtude. É a união de todas as cores. Clareia os pensamentos e equilibra a mente. Favorece a solidariedade, o desapego emocional e a finalização de ciclos em nossa vida. Tendência para instabilidade emocional e a falta de senso comunitário. Melhora integral da mente e do corpo.