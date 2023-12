Jojo Todynho surpreende público ao revelar que perdeu 33kg

Durante sua participação no programa ‘Caldeirão com Mion’, da TV Globo, Jojo Todynho, aos 26 anos, surpreendeu ao revelar uma incrível perda de 33kg desde a cirurgia bariátrica realizada em agosto deste ano.

Com bom-humor, a funkeira brincou ao chegar no programa: "Gente, desculpa o atraso, é que agora eu sou dublê de Gracyanne", enquanto mostrava sua energia em agachamentos, sugerindo que esteve na academia antes do programa.

Indagada por Marcos Mion sobre o peso perdido, Jojo prontamente respondeu: "Trinta e três quilos". Além de destacar a importância da cirurgia para sua saúde, a cantora revelou que o desejo de ser mãe também motivou a decisão.

"Eu nunca romantizei a obesidade", enfatizou. "Fazer a cirurgia foi um ato de amor comigo mesma".