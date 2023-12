Mostra Competitiva traz críticas sociais e questões políticas na primeira noite

Neste domingo (10/12), a telona do Cine Brasília recebeu o longa-metragem “No Céu da Pátria Nesse Instante”, sob direção de Sandra Kogut. O documentário exibido na Mostra Competitiva do 56° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB) aborda os meses turbulentos do período eleitoral do ano passado até chegar à invasão das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.



Por meio do olhar e da vivência de alguns personagens entrevistados que estavam envolvidos no processo das eleições, a produção mergulha em um momento de tensão e expectativa, onde existem duas realidades paralelas, que têm dificuldade de se enxergar de forma mútua. Um registro de um momento na história do Brasil no qual a democracia esteve seriamente em jogo.

“Ao longo do filme, embarcamos em uma aventura. Ia ser algo muito decisivo, não só para o país, mas para cada um de nós. Foi importante viver e registrar esse momento com personagens, em lugares especiais (nos bastidores, que enxergam de vários ângulos) e ver o ponto de vista deles. Sou grata a cada um desses personagens, porque, quando eles falam, a gente vê ela (democracia) sendo exercida na prática”, disse a diretora Sandra Kogut, no palco da mostra. E finaliza com um grito: “Viva a Democracia!”.

Curtas Apresentados

Além do longa, a noite deste domingo contou com a exibição de dois curtas-metragens. De forma dramática, “Cidade by Motoboy” de Mariana Vita, apresenta o dia a dia de um motoboy, os desafios que enfrenta no trabalho, e como encontra conforto nos braços de seu namorado. “A ideia desse filme é mostrar essa mecanização do trabalho, esse estresse pelo qual os motoboys passam, que é comum a vários tipos de trabalho, mas, além desse estresse, essa raiva é também trazer um pouco de acolhimento, porque o personagem tem o seu local de paz”, explica a diretora Mariana Vita ao Correio.

Com um drama voltado para o pesar do luto, o curta “Pastrana”, dos diretores Gabriel e Melissa Brogni, que também atua na produção, traz as memórias de Melissa. Ela também é skatista de downhill, e faz uma homenagem para o amigo Pastrana. Ela resgata o passado, com ajuda de amigos e familiares. A presença inerente de Pastrana ajuda Melissa a preencher o silêncio deixado e a compreender o tempo.

“Esse curta surgiu da promessa de fazer um vídeo do meu amigo, e eu acabei lidando com a frustração do tempo. Ele conta a história de uma pessoa que foi muito importante pra mim e pro esporte. Ele me ensinou a filosofar muito sobre o tempo e, então, eu quis eternizar esse legado deixado pelo meu amigo”, diz Melissa Brogni

O Festival de Cinema

O 56° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB) teve inicio no dia 9 de dezembro e seguirá até 16 de dezembro. A apresentação é do e ator Rocco Pitanga.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso