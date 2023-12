Confira 12 filmes de Natal para assistir nas plataformas de streaming

Chegou oficialmente a temporada de reunir a família para assistir — ou reassistir — os clássicos filmes natalinos ou até mesmo descobrir se encantar com novas histórias. Para facilitar a sua escolha, o Correio listou 12 filmes que estão disponíveis nas principais plataformas de streaming — com opções para quem quer se emocionar, dar muita risada ou se apaixonar com um romance natalino.

Confira a lista:

1 - Klaus (2019)

Uma linda animação, que gira em torno da história de Jasper, um carteiro que vai trabalhar em uma ilha gelada do norte, quando conhece Klaus, um lenhador que vive isolado na floresta. Juntos, os dois dão outro significado para o Natal e transformam todos em volta. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Animação na edição de 2020.

Onde assistir: Netflix.

2 - O expresso polar (2004)

Ideal para assistir com a família, O expresso polar é uma animação que acompanha a jornada de um menino que quer voltar a acreditar no Papai Noel. A vida dele muda quando em uma noite ele é convidado a partir em um trem rumo ao Polo Norte, e acaba embarcando em diversas aventuras e emoções.

Onde assistir: Prime Vídeo e Apple TV.

3 - Um duende em Nova York (2003)

O filme conta a história de Buddy (Will Farrell), um humano criado no Polo Norte que acabou se transformando em um elfo. Após ter problemas na comunidade em que vive, Buddy larga tudo e viaja rumo a Nova York. Com o objetivo de encontrar o pai, ele logo se decepciona ao descobrir que o homem não acredita no Papai Noel.

Onde assistir: Prime Vídeo.

4 - Um natal muito, muito louco (2004)



Quando a filha sai de casa, os Kranks decidem não seguir a tradição de passar o Natal em família, e optam por fazer algo diferente e passar a data no Caribe. No entanto, eles acabam desistindo e precisam organizar a ceia de Natal para a família em um dia.

Onde assistir: Netflix e Prime Video.

5 - Os fantasmas de Scrooge (2009)



O Natal se aproxima, e mais uma vez, Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) mantém o desprezo pela data. Milionário e muito mesquinho, ele só pensa em dinheiro e não dá espaço para a emoção em seu coração. Com a morte do sócio, Ebenezer recebe a visita de três fantasmas do Natal passado, do presente e do futuro. Cada um deles levará o velho ranzinza para uma viagem que o ajudará a refletir sobre sua vida passada e a escolha que fará para o futuro.

Onde assistir: Disney+ e Globo Play.

6 - O melhor Natal de todos (2023)



Em uma pegadinha do destino, Charlotte (Heather Graham) e sua família acabam na casa de uma antiga amiga da faculdade, Jackie (Brandy), poucos dias antes do Natal. Agora, ela não vai perder a chance de provar que a vida perfeita que Jackie mostra não é tão maravilhosa assim.

Onde assistir: Netflix.

7 - Meu papai é Noel (1994)



Ao entregar os presentes na casa do vendedor de brinquedos Scott Calvin (Tim Allen), oPapai Noel sofre um acidente e cai do telhado. Machucado, ele não consegue continuar seu trabalho e resolve pedir a ajuda de Scott para salvar o Natal. O homem aceita a complicada tarefa, mas logo percebe que está engordando e ganhando barba, transformando-se no novo Papai Noel.

Onde assistir: Disney+.

8 - O estranho mundo de Jack (1993)



Grande clássico de Natal e uma obra do cineasta Tum Burton, O estranho mundo de Jack conta a história de Jack Esqueleto, o rei do Halloween, que está cansado da rotina de susto. Em uma noite enquanto vagava pela floresta, encontra diferentes portais que o levam a distintas festividades. Quando ele atravessa o portal que leva ao Natal, se depara com toda a alegria do espírito natalino e resolve que quer levar isso para a sua cidade.

Onde assistir: Disney+.

Para os fãs de comédia romântica natalinas:

9 - Um match surpresa (2021)

Depois de encontrar o match perfeito em um aplicativo de relacionamento, uma escritora decide atravessar o país e surpreender o pretendente no Natal, mas quem leva uma surpresa é ela.

Onde assistir: Netflix.

10 - Alguém avisa (2020)

Já comprometidas a bastante tempo, Abby (Kristen Stewart) e Harper (Mackenzie Davis), decidem passar as festas de final de ano juntas, o que seria ideal. Mas, não é o caso por um detalhe: a família de uma delas, a anfitriã da celebração, não faz ideia de que elas são um casal.

Onde assistir: Netflix.

11 - Uma Segunda Chance para Amar (2019)

A jovem Kate (Emilia Clarke) é uma londrina frustrada que trabalha como elfa em uma loja de Natal. No entanto, as coisas logo mudam para melhor quando ela conhece Tom (Henry Golding), um rapaz encantador que parece bom demais para ser verdade. Filme baseado na música clássica de natal Last Christmas.

Onde assistir: Prime Vídeo

12 - Tudo bem no Natal que vem (2020)



Jorge não gosta do Natal, mas após sofrer um acidente, ele fica preso em um ciclo de natais. O filme brasileiro mistura comédia com emoção.

Onde assistir: Netflix.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori