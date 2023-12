MC Loma abriu o coração sobre a maternidade, e desabafou sobre as dificuldades que enfrentou desde quando descobriu que estava grávida, à espera de Melanie, hoje com 1 ano. Em entrevista ao videocast MaterniDelas, comandado por Viih Tube e Tatá Estaniecki, a cantora contou que lidou com a rejeição do pai biológico da filha desde o início.

"Quando eu descobri a gravidez, eu meio que criei um fanfic na minha cabeça. ‘Hoje eu vou falar para ele. Vamos namorar, ficar velhos e criar a nossa filha’. Contei para ele, que reagiu: ‘E daí?’ Na época em que ficamos juntos, ele falou para mim que não podia ter filhos e disse que faria um DNA", disse ela.

"Até pensei fazer o exame de DNA com a minha filha ainda na barriga, porque eu estava tentando provar [a paternidade] pra ele. Eu achava que provando isso iria mudar totalmente o jogo. Depois eu vi que ele estava c*gando para uma parte dele", relembrou MC Loma, que ainda descreveu a frustração durante a tentativa de realizar o tão almejado exame. "Ele disse que queria fazer o DNA, e eu falei: ‘a gente faz’. E eu marquei tudinho, e ele não quis fazer. E então decidi não correr mais atrás", contou.

"Ele foi totalmente escroto falando que o filho não era dele e que tinha vergonha. Ele me pediu: ‘não fala para os meus amigos’, porque temos amigos em comum. A vida dele é tipo farra, mulher e bebida. Ele já tem um bebê, e eu vejo que ele não está nem aí para o filho. Ter ele na vida de Melanie acho que ia causar um trauma muito grande pra ela", afirmou MC Loma.

Até hoje, inclusive, a dona do hit Envolvimento busca ocultar a identidade do pai de Melanie, mesmo diante das inúmeras especulações feitas pelos internautas.

O post MC Loma revela trauma causado pelo pai biológico da filha: "Escroto" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.