Os Hamburgos, banda cover dos Beatles, anima o sábado no Eye Patch Panda neste sábado

Da admiração pelos músicos da cidade alemã ao amor por uma das maiores — se não a maior — banda de todos os tempos, o grupo cover Os Hamburgos nasceu para animar o público brasiliense em 2014 com os clássicos dos Beatles pelos bares da cidade. Neste sábado (23/12) é a vez do tributo se apresentar no aconchegante Eye Patch Panda (CRS 514 W2 Sul), bar com capacidade máxima de 75 pessoas. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla.

Os Hamburgos mantém o seu repertório fiel à fase proto rock dos Beatles, período de 1960 a 1962 e que abrange os primeiros shows em clubes na cidade alemã e na cidade natal. “A gente começou fazendo um projeto que nenhuma banda cover de Beatles daqui já fez, que foi fazer um recorte da fase bem no início da banda, pegando coisas até mesmo antes de eles lançarem o primeiro single, em 1962”, conta Fernando Brasil, guitarrista e vocalista do grupo.

Assim como os Beatles fizeram no início da carreira, os Hamburgos estão acostumados a fazer shows pequenos em bares e pubs. “As apresentações eram cheias de energia”, afirma Brasil. “Isso é muito favorecido por casas pequenas, caso dos pubs e bares como o Eye Patch Panda. Shows para plateias menores aproxima o músico do público e, por isso, tudo flui melhor na apresentação.”

Serviço

Os Hamburgos: Tributo aos Beatles ao vivo

Sábado (23/12), às 21h30 no Eye Patch Panda (CRS 514 Bloco A, 16, Entrada pela W2 Sul, Asa Sul). Ingressos a partir de R$ 20 no site Sympla.