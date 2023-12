Esquentou o clima! Ana Castela renova o bronzeado com biquíni rosa e exibe marquinhas

A cantora Ana Castela fez o clima esquentar nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (21). Por meio do Instagram, a artista publicou uma série de fotos renovando o bronzeado e encantou os fãs com sua beleza.

Nas imagens, Ana aparece toda plena usando um biquíni rosa enquanto toma banho de sol. A famosa roubou a cena com seu corpo definido e as marquinhas evidentes em sua pele bronzeada.

Na legenda da postagem, a cantora mencionou a música que gravou em parceria com Ludmilla: "Ouviram DIA DE FLUXO já? por aqui até demais!", escreveu ela.

Momentos antes, Ana Castela compartilhou um clique ao lado do namorado, Gustavo Mioto. Na legenda, ela celebrou o fato da música ‘Fronteira’, em parceria com o cantor, ter subido no ranking das mais ouvidas do Brasil.

"Acordamos com Fronteira no TOP 11 Brasil. Obrigado a cada um de vocês, pelo carinho especial com essa música que com certeza marca as nossas vidas!", escreveu ela.

