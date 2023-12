Ana Castela e Gustavo Mioto deixaram os fãs e seguidores em polvorosa nas redes sociais nesta quinta-feira(21). Os dois estão no maior clima de romance e posaram juntinhos no Instagram, fazendo a alegria do público na internet.

Na foto publicada no Instagram, Ana Castela posou em total clima de romance, enquanto se refrescavam em uma piscina, renovando o bronze corporal.

O clique, claro, repercutiu nas redes sociais e rendeu uma verdadeira chuva de elogios e diversas mensagens de carinho dos seguidores.

"Esse é o casalzão que eu amo tanto! Espetáculo esses dois", comentou uma seguidora. "Lindos, lindos, e lindos! Dá vontade de guardar em um potinho", disse outra. "A Ana e o Gustavo são espetaculares! Lindos", comentou uma terceira.

Reprodução/Instagram

O post Ana Castela e Gustavo Mioto posam no maior clima de romance na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.