Lauana Prado escala topo do Spotify Brasil com regravação de ‘Escrito nas Estrelas’'

Caso do acaso, mesmo! Lauana Prado conquistou a melhor posição da carreira no Spotify Brasil com a regravação de Escrito nas Estrelas, que fez em homenagem aos seus pais, como parte do seu novo álbum, Raiz Goiânia, lançado em outubro.

A canção, que foi originalmente lançada em 1985 por Tetê Espíndola, viralizou nas redes sociais após a divulgação de Marcia Fu, participante do reality A Fazenda, da Record. A versão atualizada, na voz da sertaneja, se tornou a segunda música mais ouvida do país, na principal plataforma de streaming do mundo.

Em atualização divulgada nesta quinta-feira (21), Luana Prado conquistou o segundo lugar entre as 50 mais ouvida do país, com 1,1 milhão de reproduções nas últimas 24 horas, com uma diferença de apenas 74 mil da primeira colocada, ‘Let’s Go 4’, de MC IG, DJ GBR, MC Davi, MC Don Juan, MC GH do 7, MC GP, MC Kadu, MC Luki, MC PH, MC Ryan SP e TrapLaudo.

A regravação nostálgica de ‘Escrito nas Estrelas’ proporcionou feitos inéditos alcançados na carreira de Lauana Prado. Além da posição grandiosa nas terras brasileiras, a canção é uma das canções mais bem posicionadas do Top 50 Viral no Mundo, além de Paraguai e em Portugal.

