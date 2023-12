LP fala de todas as formas de amor que conhece no disco Love lines

O amor é um dos temas mais falados em músicas, uma inspiração comum entre os artistas. LP engorda esta lista de pessoas falando sobre amor nas próprias músicas. Em 2023, lançou o disco Love lines e abriu o coração para o mundo com a voz que já acumulou milhões de reproduções em streamings e rádios pelo mundo todo.

Há muitos anos na estrada, LP tem os primeiros lançamentos datados de 2007. Desde então emplacou músicas em formatos distintos como CD, rádio e, atualmente streaming. Alguns dos maiores sucessos Lost on you, When we’re high, Other people e Girls go wild. A primeira delas um sucesso radiofônico absoluto que migrou para os streamings e acumulou mais 700 milhões de reproduções só no Spotify. A chegada de Love lines é uma continuação nos lançamentos que não vinham desde 2021 com Churches.

O novo álbum fala, em sua maior parte, de amor. A tradução literal do título do disco é linhas de amor e isso dita o tema. “Amor é o tema principal, embora não se entenda que às vezes, neste mundo, é importante amar”, brinca a artista em entrevista ao Correio. “Eu acho que às vezes as pessoas dizem que é só sobre amor romântico. Mas eu acho que é sobre os amores mais íntimos que nós experimentamos daqueles que nos mostram o que há de mais profundo, mais escuro”, complementa.

Artista que se identifica pelo gênero não binário, LP acredita que não só viveu vários amores como também analisou de fora tantos outros e este fato traz variedade e diversidade para o que ela canta nas 12 faixas que totalizam mais 41 minutos de música em Love lines. “Eu sempre estou observando o amor. E, sim, o amor romântico, mas também o amor por si só, o amor e a apreciação por esta vida. Então, sim, o amor é, na minha opinião, um tema essencial e que eu tratei muito bem agora no álbum”, avalia.

LP queria muito trazer as histórias deste álbum para o público, porque crê que é mais uma forma de criar uma boa relação de diversão com o público. “Como sempre, eu gostaria de fazer mais pessoas se divertirem com o que estou fazendo. Eu sinto que a essência é muito minha, muito LP”, diz. Contudo, ela não se importa se o álbum tiver grandes hits ou não. “Eu não me importo com as pessoas que falam que eu não faço música de sucesso. Desculpe, rádio, não é muito diferente, mas é muito eu”, acrescenta.” A importância é fazer algo que conecte de forma verdadeira com o ouvinte. “Eu acho que o que me move é a conexão com as pessoas e uma sensação profunda de responsabilidade criar algo especial para quem me escuta”, explica

Brasil

Amante das terras tupiniquins, LP fez dois shows no Brasil em 2023. Dia 4 de fevereiro de 2023, tocou na Audio em São Paulo e dia 9 de fevereiro, no Vivo Rio, na capital carioca. A relação dela com o Brasil começou em 2022, com um show no Lollapalooza Brasil em São Paulo, mas já muito intensa. “Agora. Eu amo o Brasil. De muitas formas, que eu nem consigo dizer, algumas nem posso dizer (risos)”, brinca LP que guarda as lembranças do Brasil também com seriedade. “Eu amo e eu tenho um carinho imenso por essa terra, ela é maravilhosa”, comenta.

A voz inesquecível de Lost on you, também não esquece do Brasil e garante que estará de volta: “Eu amo o Brasil como em uma música de amor, sabe? Eu mal posso esperar para ver vocês de novo. É um lugar tão bonito. Eu estaria fora de mim se eu não quisesse voltar. E eu preciso ver mais disso, com certeza. E eu quero dizer isso de forma mais amável”.