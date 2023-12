Veja os artistas que foram a revelação da música brasileira em 2023

Ao longo de 2023, uma série de músicas figuraram nas paradas musicais nacionais e conquistaram o coração de milhares de brasileiros. Em meio aos diversos artistas que já conhecemos, novos talentos também surgiram e estão conquistando fãs.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com alguns artistas que ganharam notoriedade no cenário musical brasileiro ao longo de 2023, e que se tornaram conhecidíssimos em seus respectivos gêneros. Confira abaixo:

KayBlack

Kaique Menezes, mais conhecido como KayBlack, se tornou um dos maiores destaques da música, ao reunir elementos do rap e funk nas suas canções. Aos 21 anos, o rapper, que iniciou a carreira aos 12, emplacou uma série de hits como ‘Melhor Só’, ‘Segredo’, ‘Cartão Black’ e ‘Preferida’, entre as mais ouvidas do país.

KayBlack (Foto: Reprodução/Instagram)

Nadson O Ferinha

Tido como o fenômeno do arrocha, o cantor de 22 anos se tornou uma grande sensação nos quatro cantos do Brasil, livremente inspirado em Pablo, um dos maiores ídolos do gênero. Apesar de ter conquistado notoriedade em 2021, o artista expandiu ainda mais ao viralizar a cada lançamento de uma versão especial dos hits de outros artistas.

Nadson O Ferinha (Foto: Reprodução/Instagram) Veigh O rapper paulista, de apenas 23 anos, surpreendeu ao ter dominado o topo global do Spotify, e conquistou em março, a maior estreia de um álbum por um artista nacional história da plataforma – até então. O disco Dos Prédios Deluxe desbancou outros artistas como Anitta, Luísa Sonza e Matuê, por exemplo. Com diversos hits no currículo, e se consolidou como uma das maiores revelações do trap nacional nos últimos anos. Veigh (Foto: Reprodução/Instagram) Treyce A cantora carioca tinha apenas 17 anos, quando emplacou 'Lovezinho', que surgiu nas paradas globais no Spotify, como um dos maiores hits do Carnaval 2023. A canção, inclusive, possui melodia de 'Say it Right', de Nelly Furtado e Timbaland, mas apesar do sucesso estrondoso, foi barrada das plataformas digitais, em virtude das questões de direitos autorais não reconhecidos pela utilização da sonoridades do hit internacional. Treyce (Foto: Reprodução/Instagram/Rony Calixto) Oh Polêmico Deivison Nascimento é o nome verdadeiro de Oh Polêmico, cantor da música 'Deixa Eu Botar Meu Boneco', que virou um dos sucessos da folia em 2023. Desde 2020, o artista, que iniciou a carreira aos 15 anos, expandiu o sucesso além da terra natal, na Bahia, e emplacou outros hits após viralizar no Carnaval. Oh Polêmico (Foto: Reprodução/Instagram) MC Ryan SP Aos 21 anos de idade, o cantor se tornou um dos artistas mais reproduzidos do Brasil ao longo de 2023, e já emplacou diversas canções no Top 200 Brasil, entre seus principais sucessos estão: 'Sereia', 'Felina', 'Namora Aí', 'Ela Pirou na Dodge Ram' e 'Let's Go 4'. Ele, inclusive, é um do contribuintes pelo sucesso 'Tubarão Te Amo', em 2022. MC Ryan SP (Foto: Reprodução/Instagram )