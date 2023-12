Cinebiografia musical dos Mamonas Assassinas estreia nos cinemas

O ano de 2023 foi marcado por filmes que exploram vida e obra de grandes músicos do país. Beth Carvalho, Gal Costa, Claudinho e Buchecha, Tom Jobim e Elis Regina foram alguns dos que tiveram o legado resgatado recentemente pelo audiovisual. Agora, para fechar esse ciclo com chave de ouro, uma das bandas mais escandalosas e marcantes do país também é imortalizada na telona, com a estreia, hoje, de Mamonas Assassinas: o filme, do diretor Edson Spinello.

O longa acompanha a trajetória dos meninos Dinho (Ruy Brissac), Júlio (Robson Lima), Bento (Alberto Hinoto), Sérgio (Rhener Freitas) e Samuel (Adriano Tunes) desde o princípio simples do quinteto guarulhense, quando atendiam pelo nome Utopia e apostavam num som mais sério, até o sucesso meteórico com um único disco que vendeu mais de 3 milhões de cópias, seguido pela tragédia que abalou o Brasil, em 2 de março de 1996.

O elenco, em termos de qualificações para o papel, não deixa a desejar. Ruy Brissac e Adriano Tunes já haviam participado de um musical sobre a banda. Alberto Hinoto, além de sobrinho do guitarrista original do conjunto, participava de um projeto cover dos Mamonas. Robson Lima e Rhener Freitas colecionam currículo extenso e respeitado no teatro. Todos os atores, inclusive, possuem algum nível de trajetória individual na música, com experiências no universo das canções autorais.

O conceito da obra, escrito e pensado pelo roteirista Carlos Lombardi desde pelo menos 2016, passou de mão em mão até finalmente ser viabilizado pela produtora Walkiria Barbosa, com direção de Edson Spinello, conhecido pelos trabalhos em novelas da Globo e da Record. Curiosamente, a biografia foi, a princípio, pensada como uma minissérie de cinco capítulos, mas sem previsão de lançamento nesse formato televisivo até o momento.

Ao Correio, os atores Robson Lima e Rhener Freitas lembram o processo de preparação para os respectivos papéis de Júlio Rasec e Sérgio Reoli, e trazem os bastidores dessa tão aguardada produção.