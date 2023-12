Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (28/12)

Alçar voo.

Data estelar: Marte e Netuno em quadratura.

Até que ponto o meio ambiente nos influencia e quando somos nós que exercemos influência no meio ambiente? Em que medida nós somos o corpo biológico que habitamos, e quando somos nós o ser interior que utiliza o corpo como instrumento qualificado para se expressar?

Esses questionamentos são fundamentais, porque nas possíveis respostas se entretece o real destino de nossa humanidade, que por inércia tende a ser o produto de seu corpo e do meio ambiente em que existe. E, por aspiração espiritual, se desgarra desse destino e alça voo em direção ao infinito, se identificando com a vida, que é tanto o meio ambiente, o ser humano que questiona e a própria relação de um e outro.

Ninguém, porém, alça voo por inércia, é preciso usar a vontade para que a aspiração se transforme num caminho transitável.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os sentimentos ambíguos dominam a cena atual, e seria melhor os aceitar e metabolizar da melhor maneira possível, sem se precipitar na direção de nada nem de ninguém na tentativa de resolver o que, por ora, não tem solução.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você pode até tentar obrigar alguém a fazer algo que essa pessoa não deseja, e provavelmente terá sucesso de imediato, mas a conta vai chegar e vai ser cara, porque forçar acontecimentos não é algo que seja positivo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Diante da iminência dos erros que algumas pessoas cometeriam, surge o dilema: intervir ou deixar acontecer? As duas opções têm prós e contras, não há uma regra que possa se aplicar a todas as situações com sucesso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A atenção aos detalhes é importante, porque assim se faz alguma diferença. Porém, se o detalhismo produzir estresse e nervosismo, então é melhor abrir mão dessa necessidade e deixar que tudo corra como a vida quiser.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os desejos, quando sentidos, prometem satisfações maravilhosas, porém, quando realizados, podem se mostrar decepcionantes. Você conhece bem essa história, porque já a experimentou, seria necessário repetir a dose?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os gostos e os desgostos ficam muito marcantes neste momento, e tudo convive ao mesmo tempo, não dando trégua à alma, que precisa se organizar e administrar a realidade, como se tudo estivesse dentro da normalidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo que essa seja uma época do ano em que todo mundo deveria descansar e relaxar, o nervosismo acumulado e a perspectiva de tempos vindouros nada positiva faz com que as pessoas percam a cabeça por nada. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se você tiver de se esforçar demais para satisfazer algum capricho de qualquer natureza, tenha certeza de que esse esforço não valerá a pena, porque os resultados seriam decepcionantes. Faça você os seus cálculos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O nervosismo pode até estar coberto de razões insofismáveis, porém, seus efeitos contradizem as pretensões, porque em vez de arrumar a situação agregam peso e complicações. Antes de mais nada, procure se acalmar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você não precisa fazer força para esconder suas intenções, apenas precisa evitar as pessoas que, sabidamente, são fofoqueiras e adorariam ter informações privilegiadas sobre você, para divulgar por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se todo mundo tivesse boa vontade, as confusões seriam resolvidas muito rapidamente. Porém, não havendo essa condição disponível, procure você prestar o divino serviço de aliviar a barra de todos com sua boa vontade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sempre haverá confusões, não se trata de perder a cabeça diante do que acontece, mas de lançar mão da criatividade assim que sua mente não souber o que fazer, ou porque tenta do jeito que sempre daria certo e falha.