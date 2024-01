Virada do ano: com opções diversas, ache a festa para o seu gosto no DF

Considerado um dos principais nomes do pagode da atualidade e responsáveis por colocar Brasília no mapa brasileiro como referência do samba, o grupo Menos É Mais conquistou o Brasil pela energia contagiante e interpretações únicas de grandes sucessos do gênero. Eles se apresentam no Réveillon Reviver, na Orla do Clube de Engenharia, a partir das 21h, onde DJ Luk, DJ Geovana, Caio Hot, Hugo Drop, Teus Santos e DJ Pepe também integram a programação. São nove horas de festa, com direito a vista para o Lago Paranoá e oito minutos de queima de fogos de artifício.

Tanto o ano novo quanto o pagode possuem, em comum, alegria, animação e energia de festa como características inerentes. além disso, esses espaços são divididos com pessoas queridas e amadas. Para isso, o Menos É Mais promete um show emocionante, com muito entrega, repleto dos maiores sucessos do grupo, além das novas canções do EP Virado no pagode.

Em 2019, o lançamento do medley de Melhor eu ir permitiu que o Menos É Mais conquistasse sucesso nacional e, portanto, fizesse turnês por todo o país. Desde então, o show do réveillon é a primeira vez que a banda passa a virada do ano em casa, onde tudo começou em 2017. "É, sem dúvida, uma felicidade muito grande. O ano novo significa renovação, novos começos, e estamos determinados a começar um novo ano de ainda mais sucesso, foco e muito pagode em Brasília e no mundo", explica Gustavo Goes (percussionista) ao Correio.

Falando em sucesso, 2023 foi um ano muito especial para o grupo, pela marca histórica deixada no segmento em que tocam. Eles foram os primeiros a colocar uma música de pagode no top 3 músicas mais ouvidas do Brasil, com a faixa Lapada dela, parceria com Matheus Fernandes indicada ao Prêmio Multishow, na categoria Samba e pagode do ano, e que integra o álbum Confia (Ao Vivo), top 10 mais ouvidos no Spotify.

O sucesso foi tão grande que, quando questionados sobre qual música representa o ano de 2023 para o Menos É Mais, Goes destacou "'Lapada Dela', sem dúvida". "É uma música que marcou o ano com tantas coisas inéditas. Tem uma energia diferente nela, uma vibe única. Ela vai crescendo conforme os segundos vão passando e traz paz ao mesmo tempo que é animada", ressalta. O hit ainda ganhou, em junho de 2023, gravação ao vivo exclusiva durante a edição do Churrasquinho em Brasília, com a participação de Matheus Fernandes.

Além disso, esse ano foi marcado pelo lançamento do DVD Confia (Ao Vivo Em Brasília), singles e o audiovisual gravado em Aquiraz (CE) Virado no pagode, que chegou às plataformas em novembro e traz uma novidade para o eixo do pagode: ele foi gravado ao durante o amanhecer. "Finalizamos um projeto incrível, e já gravamos e começamos a lançar outro; viajamos com nosso pagode por todo Brasil e fora dele também, enfim, realizamos muitos sonhos em 2023", conta Duzão (vocalista).

Outro diferencial do Menos É Mais é a mistura de estilos musicais como funk, piseiro, sertanejo e pop, com o pagode. A versatilidade permite que o grupo atinja e conquiste vários nichos do público ouvinte, como também, possibilita parcerias com artistas diversos. No DVD Virado no pagode, eles trazem feats com Xand Avião, Luisa Sonza e Anitta em, respectivamente, Matadinha de saudade, Memória e 1%. "Por isso, foi um ano de compartilhar, de dividir, de contar com outras pessoas", lembra Goes.

Segundo Goes, desde o começo, o grupo sempre gostou de cantar com outras pessoas, tanto que já fizeram parcerias com Marília Mendonça, João Gomes e Léo Santana. "O Menos é Mais é um lance de amigos e gostamos de trazer outros amigos para o nosso pagode. Vemos isso de uma forma muito positiva, porque essas parcerias significam que estamos crescendo no nosso meio e que mais gente está recebendo e curtindo o nosso som", completa.

Para 2024, o público pode esperar a segunda parte do EP Virado no pagode, que conta com cinco faixas a serem lançadas nos próximos meses. "Esperamos que seja um ano tão abençoado e surpreendente assim como 2023 está sendo. Nós queremos colocar muitos planos em ação, mas no momento a meta é focar nos lançamentos de Virado No Pagode; as músicas estão simplesmente incríveis e merecem toda a atenção do grupo", afirma Duzão.

Esplanada da Virada

O fim do ano chegou e o público da capital será premiado com um megashow para saudar a chegada de 2024. A Esplanada dos Ministérios será palco para o shows de Israel e Rodolffo, Naiara Azevedo, Roupa Nova e bandas locais. A tradicional festa da começa às 19h e a entrada é gratuita. Roupa Nova se consagrou no cenário musical pela versatilidade do repertório, que passeia pelas canções românticas até o pop-rock. Ao todo, o grupo lançou 19 álbuns de estúdio e cinco ao vivo, somadas as produções artísticas venderam mais de 20 milhões de cópias.

Batuque de Réveillon

A programação da virada na Praça dos Orixás, que fica na prainha do Lago Paranoá, inicia a partir das 18h com o samba da Aruc. Na sequência, pela madrugada com o grupo Obará se apresenta e tem o objetivo de não deixar ninguém parado, além de passar o réveillon com alegre e muito samba no pé. A entrada é gratuita.



Ano-novo na Cei

A Praça da Bíblia, em Ceilândia, também é palco do réveillon no quadradinho. O local será o cenário da festa, que inicia às 18h e reúne rap, forró e sertanejo. A atração principal da noite da virada é a cantora sertaneja Luiza Martins. Além dela, sobem ao palco o grupo Tropa de Elite, Pedro Paulo e Matheus, Neto LX e Banda Imagem. A entrada é gratuita.

Réveillon na pressão ideal

Uma das casas de shows com grande destaque em 2023, o espaço Bothanic (SCES, trecho 2) vai trazer aos brasilienses a mistura do pagode e sertanejo com Doze por Oito, Vitor & Luan e os DJs Luk, Aragon e Martin Oliver. A festa começa às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 290, incluso open bar e open food.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco