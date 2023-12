Compadre Washington é hospitalizado em Salvador; entenda

O cantor e vocalista do grupo É o Tchan, Washington Luiz Silva Santos, conhecido como Compadre Washington, foi hospitalizado na madrugada desta sexta-feira (29/12), devido a um desconforto abdominal. A suspeita após exames é de seja uma apendicite aguda em estágio inicial.

De acordo com boletim médico, ele encontra-se clinicamente estável, mas não há perspectiva de alta hospitalar até o presente momento.

Na agenda do É o Tchan estão programados shows no sábado (30/12), em Ipojuca, no estado de Pernambuco, no domingo (31/12), em São João da Barra, no Rio de Janeiro, e na segunda-feira (1°/12), no município de Ouro Branco, em Alagoas.



Após ocorrido, foi publicado nas redes sociais do grupo um comunicado que afirma que a agenda de shows será cumprida. O cantor Beto Jamaica vai comandar as apresentações até que Compadre Washington se recupere totalmente.

Na agenda do É o Tchan estão programados shows para os próximos dias pelo Brasil (foto: Reprodução/Instagram @eotchanoficial)

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza