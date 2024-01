Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (31/12)

Renovação

Data estelar: Vênus e Saturno em quadratura; Lua míngua em Virgem.

Aproveita o feriado, desfruta da celebração, mas não te confundas criando novas ansiedades ao te obrigar a fazer resoluções hoje e determinar que a partir de amanhã seja um ano completamente novo. Porque, de fato, este ano novo é apenas fiscal, não há nenhuma referência estelar que indique a mudança de ano; nosso calendário gregoriano, apesar de ter uma métrica perfeita pela contagem do ano solar, determina o início do ano de forma arbitrária, poderia ser qualquer outro dia.

Sendo assim, incorpora a sabedoria de aproveitar o espírito da celebração e desfrutar do feriado, sem te obrigar a que agora seja tua única oportunidade de te renovar, porque nem sequer seria hoje uma data astrológica propícia para isso, haverá outras muito melhores pela frente e tua alma, sintonizada com o Universo, será informada disso.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda parece distante o cenário ideal que sua alma busca, porém, a distância não há de desanimar, ao contrário, é o desafio que você deve abraçar sem se importar com quanto tempo e recursos precisará investir para conquistar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há economias que acabam saindo mais caras do que o normal, é melhor buscar experiências de qualidade do que se ocupar em economizar alguns trocados. Faça a diferença, não se importe com questões sem importância.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A insistência das pessoas faz sua alma abrir mão da própria vontade, e essa é uma situação arriscada, porque não há como saber de antemão se os planos alheios dariam mais certo do que os seus. Só experimentando.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Organizar tudo em seus mínimos detalhes não é garantia de que o resultado seja de acordo ao esperado. Considere que neste momento há um cenário maior em andamento, tão grande que eclipsa o que individualmente desejamos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As escolhas podem ter sido muito acertadas, mas nada garante que as circunstâncias e o cenário sejam iguais aos esperados. É bom você manter certa flexibilidade para mudar de planos a qualquer momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A proximidade de certas pessoas provoca sentimentos ambíguos, e será melhor lidar com isso com a maior naturalidade possível, para não sofrer de um ataque de timidez e introversão justo no momento de fazer contato.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É nos detalhes que se nota a diferença entre as pessoas que só andam por aí se aproveitando de tudo e de todos, e aquelas que se dedicam a servir e facilitar a própria vida, assim como também a de todas as pessoas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É tudo uma questão de atitude, porque se pode mudar tudo sem pestanejar, mesmo que se tenha investido muita energia para que as coisas sigam os planos acordados. Mudar tudo seria uma manifestação de boa vontade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A ansiedade de fazer deste momento algo inesquecível precisa ser temperada com o bom senso que resulta de perceber que não há como agradar a todas as pessoas envolvidas, já que há muita diversidade entre elas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Haverá tempo para tudo, não se preocupe e nem caia na teia da ansiedade, que sopra aos seus ouvidos a música de sempre, a de que tudo dará errado. Haverá tempo para tudo e para todos, leve tudo na esportiva.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Como os humores das pessoas andam bastante imprevisíveis, e explosivos inclusive, procure manter certa margem de manobra para sair pela tangente a qualquer momento, caso as coisas degringolem. Fugir é sensato.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se as coisas não são como esperadas, melhor deixar passar, porque se você enfrentar as adversidades de peito aberto, é muito provável que essas piorem ainda mais. Deixe passar, tudo pode ser levado na esportiva. Com certeza.