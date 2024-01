Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (1/1)

Bem-aventuranças

Data estelar: Vênus em quadratura com Saturno.

Que as bem-aventuranças sejam desfrutadas por todas as pessoas entre o céu e a terra sob quaisquer condições em que elas se encontrarem, seja aglutinadas em resorts e praias imaginando-se privilegiadas, passando fome e fugindo das explosões em alguns lugares do mundo, aterrorizadas dentro de casa ao conviver com parentes perigosos e dominadores, respirando livres e saudáveis em lugares paradisíacos, indiferentes ao barulho do réveillon porque têm coisas mais imediatas, simples e importantes para atender, enfim, há em nossa humanidade o cardápio completo de possibilidades acontecendo ao mesmo tempo.

Que as bem-aventuranças sejam com todas as pessoas, porque a felicidade, tal qual o medo, é uma experiência coletiva que nós, seres humanos, somos obrigados, por ignorância, a administrar sozinhos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Calcular os custos pode ser decepcionante. Talvez seja o caso de começar a deixar de lado a prudência que com tanto esforço você desenvolveu e retornar ao caminho selvagem, cheio de impulsos e atrevimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A única forma de não encontrar pessoas mau humoradas é ficar à sós, o que parece ser difícil neste momento, portanto, faça um favor a si e se muna de uma dose extra de tolerância, e irradie seu melhor humor. Aí sim!

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

No meio desse astral descompromissado surgem algumas conversas que interessam à sua alma, e mesmo que não seja possível aprofundar ou sair dessas com algo concreto, pelo menos você terá a sensação de que o ano começou.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria impossível arrumar toda a bagunça que sobrou por aí, mas está dentro do seu alcance assegurar um território confortável, no qual descansar e pensar sobre a vida com tranquilidade e alegria. Siga por esse caminho.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O melhor de tudo não é necessariamente o mais caro, porque continuará havendo experiências que não se pode medir em dinheiro e que se encontram disponíveis para as pessoas que se atrevem a enxergar além do dinheiro.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo continua, na melhor das hipóteses, com ares de renovação, e, se for só isso, saiba que já está de bom tamanho para começar o ano. Cuide apenas para que o ano novo não envelheça rápido, preserve a alegria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Haverá tempo para tudo, não se engane a esse respeito imaginando o contrário. Haverá tempo para tudo e ainda sobrará tempo livre para você se enrolar com outras coisas, outras pessoas, cenários diferentes. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O conforto e a segurança que sua alma deseja desfrutar neste momento se encontram totalmente disponíveis, salvo alguns contratempos provocados por pessoas que estão com a consciência obnubilada. Não se importe com isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A dormência faz as pessoas reagirem mal às experiências que poderiam ser muito ilustrativas e nutritivas. Deixe acontecer, não é nada grave, seu estado de ânimo há de ser independente da reação das pessoas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se por essas coisas da vida e dos compromissos assumidos se torna impossível satisfazer alguns desejos, não hesite, faça essa concessão sem resmungos nem arrependimentos. Nem toda negação é negativa. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Coordenar os desejos de todas as pessoas para haver um senso comum é algo raro de acontecer, mas quando uma oportunidade dessas se dá, melhor aproveitar e não discutir nenhum detalhe, apenas desfrutar e nada mais.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Remova a ansiedade de seu repertório de pensamentos, se não for para pensar coisas edificantes, melhor seria nada pensar, mas como é impossível deixar de pensar, o jeito então será aprender a dominar a arte de pensar.